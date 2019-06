Letaszíthatatlan a trónról a lóháton született ópusztaszeri pünkösdi király

Már negyedik éve Dömös András az ópusztaszeri pünkösdi király, mert a most hétfői lovas ügyességi versenyt is ő nyerte, Kevély nevű lovával. Az idei Pünkosdölőnek a legnagyobb újdonsága pedig az volt, hogy lányok is indulhattak az egyébként nem könnyű akadálypályán. Közülük Nagy Zselyke lett a győztes, aki egy Szulejka nevű ló hátán vágtatott be a célba. A pünkösdi királyi címet egy évig viselhetik.



Régen az volt a szokás, ami a legjobb is volt benne, hogy a cím birtokosát ennyi ideig ingyen kiszolgálták a helyi kocsmában. Ez a díj azonban sajnos már nem jár a királyi címhez. A Pünkösd egyébként a megszokott menetrend szerint zajlott az emlékparkban. Idén is sokan voltak, az időjárás is kedvező volt. A vendégek most láthatták először az Emlékpark új attrakcióját, a Szer története című 3D-s filmet, amelyik Szer monostorának történetét mutatja be. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott pünkösd alkalmával a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Ópusztaszeren a Dél-Alföldhöz kapcsolódó népszokásokat elevenítik fel ilyenkor. A kisebbek pedig bábszínházi előadásokat nézhettek, és volt egy mesekert is.