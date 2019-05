Máté Bence: A fotózás nyaralás - Természetfotósként felhívja a figyelmet arra, mit kell megvédenünk

Láthatatlan madárfotós



Máté Bence 2010-ben Londonban, a Marvel of Ants (Árnyjáték) című képével elnyerte a természetfotózás Oscar-díjának tartott, „Az év természetfotósa 2010" (Wildlife Photographer of the Year) címet. A világverseny történetének egyik legeredményesebb fotósa. Számos díja mellett nemzetközi hírnevet a széles körben elterjedt, különleges kivitelezésű detektívüveges lesek tervezésével szerzett magának.

Búbos bankák etetik fiókáikat egy számukra kihelyezett odúban. Máté Bencéék 20 hasonló odút telepítettek Pusztaszer környékére, míg 4 év után elfoglalták az elsőt. Azóta minden évben 4-6 ilyen betongyűrűben is költenek. Fotó: www.matebence.hu

Bence Kedvencei



– Színe? – Zöld.

– Fagyija? – Igyekszem cukormentesen étkezni.

– Zenei műfaja? – Pop.

– Filmje? – A dokumentumfilmek.

Az anyjuk hasán csüngő vervet majmok sokáig élvezik az anyai biztonságot. A kicsik annyira jól kapaszkodnak, hogy szüleik gond nélkül ugrálhatnak a faágakon, ők mégsem esnek le. Fotó: Máté Bence

Átázott bundáját megrázva több liter víztől szabadítja meg magát a barnamedve. Fotó: Máté Bence

Interaktív verseny indult



Máté Bence és kollégái egy interaktív játékot is létrehoztak, amely a vándorkiállítással egy időben fut, és a fajbook.hu weboldalon elérhető. Segítségével a kezdő természetfotósok bepillanthatnak Máté Bence szakmájába, és egyúttal a résztvevők megismerhetik a lakóhelyüket, illetve a környezetükben élő állatokat. Arra ösztönözzük a résztvevőket, a felhasználókat, hogy minél több állatot gyűjtsenek össze a telefonjukkal; összesen 10 kategóriában 700 fajt. Népszerű, az elmúlt hetekben 1500-an regisztráltak, és több mint 40 ezer fotót töltöttek fel.

– Nagyon sok olyan esemény van a világban, ami nem csupán szívszorongató, hanem fotográfiailag is megfogható. Ilyen például a Feröer-szigeteken a bálnavadászat vagy Kanadában a fókavadászat. A békákról készült fotók is hasonlóak, mert a víz alatt egy teljesen más világ tárul elénk, és sokkal drámaibb egy ilyen közegben megfigyelni a jelenséget. Ráadásul itt tiszta volt a víz, tulajdonképpen hóolvadék – a felszín alól fotóztam az eseményt. Fél napot töltöttem a helyszínen.– Ebben az a szomorú, hogy az emberek utólag, amikor meglátják a fotót, kapják fel a fejüket egy ilyen témára. Holott egyébként ez nem egy olyan komoly természetvédelmi probléma, mint az élőhelyek megszűnése, a hulladékgazdálkodás vagy az energiapazarlás. Utóbbiak mindegyikünk életében nap mint nap jelen lévő, súlyos gondok, viszont fotósszemmel nehezebb ábrázolni. Csak azt nézzük meg, hogy egyetlen étkezésünk alkalmával mennyi műanyagot kidobunk. Nem gondolunk bele a dolgokba. Bemenni a gyorsétterembe, és bedobni egy hamburgert, nem olyan durva, viszont annak a látványa, hogy a vágóhídon levágják hozzá a tehén fejét, már igen. Pedig egyik tevékenység következik a másikból. Míg előbbinél az ember csak egy papírzacskót fog a kezében, a másiknál egy bárdot.– Azáltal, hogy természetfotósként bemutatom ezeket a dolgokat, egyúttal felhívom a figyelmet arra, hogy mit kell megvédenünk. Mert anélkül, hogy tudnánk, hogy ezek a problémák léteznek, nehéz lenne tenni ellenük. Úgy gondolom, hogy nekem ez az elsődleges feladatom. Ezenkívül hobbiszinten élőhelyek létrehozásával foglalkozom. Területeket vásárolok, és ott, helyben igyekszem olyan körülményeket teremteni, amelyek a honos vadvilágnak megfelelőek. Persze ez a tevékenység homokszem a sivatagban.– Igyekszem olyan körülményeket biztosítani, amelyek alkalmasak az őshonos élővilágnak. Például gyepet hozok létre, odúkat helyezek ki. A terület megújulásával egyenes arányban a táplálék mennyisége is növekszik. A gyeptársulás létrehozásával is ezt szorgalmazom. Azon a területen, ahol én lakom, a homoki gyík hosszú éveken keresztül eltűnt faj volt. Egy tízhektáros területen végeztem gyepesítést, miután több ezer homoki gyík jelent meg, mert jók a körülmények. Ezek apró dolgok, de aki érdeklődik a természet iránt, és van egy kis kertje, ugyanezt megteheti kicsiben – szabad szemmel látható eredményt fog elérni. Most néztem meg David Attenborough filmjét, amelyben sokszor emlegetett dolgokról beszél. Hogy saját életünkben, kicsi odafigyeléssel mennyi mindent megtehetünk a klímaváltozás ellen. Például ne dobjunk ki élelmiszert, gondoljuk meg, mennyi ételt főzünk, majd teszünk a tányérunkra. Ha mondjuk vidékről be szeretnénk jönni Szegedre, érdemes összevárni a tennivalókat, és egy héten csak egyszer beautózni. Ezzel jelentős mennyiségben spórolhatunk meg üzemanyagot. Ha az apró dolgokra odafigyelünk – alapvetően a szelektív hulladékgyűjtésre és az energiatakarékoskodásra –, akár az energiafelhasználásunk felét is csökkenthetjük. Több szempontból is jobb: spórolunk és teszünk a fenntartható környezetért.– Az volt a célom, hogy hozzunk létre egy új dolgot, ami értéket képvisel és élvezetet nyújt az utca embere számára. A sikere egyébként várakozáson felüli olyan szempontból, hogy a kiállítás mellett elhaladó embereknek a kilencven százaléka – akik egyébként nem azért mentek oda – megnézi, olvasgatja, és utána emlékszik rá. Felismeri, hogy a képek nagy része Magyarországon készült (a tárlat több mint a fele a Szeged közelében található Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben készült – a szerk.), és elindít bennük valamit. Ez fontos része a természetvédelemnek.– Azoknak az embereknek a kiváltsága, akik a hobbijukból élnek az, hogy nincs kifejezetten olyan az életükben, hogy szabadság. A munka és a hobbi összefonódik. Nekem a munka maga a nyaralás. Máskülönben a természetfotózás fizikailag is annyira igénybe vesz, hogy kiváló sportnak is tekinthető. A fotózás, a színes feladatok lehetővé teszik, hogy sohasem fásulunk bele.