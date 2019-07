Megszépül a pusztaszeri harang, az épülő templomban kap majd helyet

Helybeli ügyes kezű embereket toboroz a pusztaszeri önkormányzat, hogy megszépítsék a település harangját. Az 1968-ban a pusztaszeriek adakozásából újraöntött harangot a héten szerelték le, mivel pedig szép a hangja, és jó állapotban is van, ha a szerkezet is jól működik, amelyen eddig lengett, takarítás és festés után bekerülhet az épülő templom tornyába.



– Az építkezés már olyan fá­­­zisban tart, hogy lehet már tervezni, hova kerül a harang, hiszen a torony elérte a koszorú magasságát, erre már csak a csúcs fog felkerülni. A harang azonban nem abban, hanem az építmény felső részében kap he­­lyet – mesélte Máté Gábor polgármester.



A harang eddig egy lábon állt a faluban, erről a héten egy da­­­­­ru segítségével leszerelték. Az öt centiméteres falvastagságú és körülbelül 3 mázsa súlyú rézöntvény most egy műhelyben várja sorsát, szakember mondja meg, mivel lehet megtisztítani, hogy semmiképpen ne tegyenek ben­­ne kárt. – Szeretnénk, ha fé­­nyesen, teljes pompájában ke­­rülhetne be az új templomba, hogy méltó éke lehessen annak – fogalmazott a polgármester, aki a közösségi médiában tett felhívást: ügyes kezű helybelieket vár, akik a szakértő előírásai alapján elvégzik a felújítást.