Mindössze másfél év a profik között, és már a top 24-ben a kisteleki táncospár

Eddigi legnagyobb sikerét érte el Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes.A világ legnagyobb táncversenyén a top 24-be került a kisteleki pár. FOTÓ: BLACKPOOL PROFESSIONAL RISING STAR

Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes 2011 óta táncol együtt a kisteleki Pro-Art TáncStúdióban. Két évvel később már magyar bajnokok voltak, 2016 óta pedig már a profik mezőnyében mérettetik meg magukat. Bár az idei szezonnak még nincs vége, már most tudják, hogy angliai versenyük az idei csúcspont volt. Blackpoolban, a világ legnagyobb táncversenyén 212 páros közül ugyanis bekerültek a legjobb 24 közé.– Azért nagy szó ez a teljesítmény, mert bennünket mindössze másfél éve ismernek a profi mezőny pontozóbírói. Márpedig ebben a világban be kell járni a ranglétrát: nincs olyan, hogy valaki megérkezik a semmiből és egyből az élmezőnybe kerül – magyarázta Szalai Ágnes. – Ebben a sportban szem előtt kell lenni , és minél többet látnak egy párt, annál szívesebben adnak nekik magas pontokat – tette hozzá.A blackpooli versenyen ezért különösen nagy meglepetés volt, hogy a Csongrád megyei páros olyan versenyzőket előzött meg, akik már több mint 10 éve profi táncosok. Persze a sikert nem adták ingyen: rengeteg munka van a páros mögött.– Bár ez nagy anyagi terhet jelent, igyekszünk minden fontos versenyen elindulni, hogy ismerjék a nevünket. Január óta pedig szinte 24 órában a tánccal foglalkoztunk – mesélte Szalai Ágnes, aki párjához hasonlóan amellett, hogy napi szinten edzett, a Pro-Artban oktatóként a tanítványaival is foglalkozott.A páros egyébként két héttel angliai sikere után a German Openen a 10. helyen végzett, vagyis bekerült a középdöntőbe. A héten pedig Prágába, majd Olaszországba utaznak – ezekre a versenyekre az egész egyesületet benevezték. – Itthon a tánc inkább sport, a művészi értékét kevéssé helyezik előtérbe a különböző megmérettetéseken. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek lássanak másfajta rendezvényeket is – magyarázta Szalai Ágnes.A magánéletben is egy párt alkotó táncosok 2021-ben házasodnak össze, addig aktívan szeretnének versenyezni. – Ezt a két évet mindenképpen ki akarjuk használni arra, hogy bejussunk a latin táncok profi elit ligájába. Vágyunk, hogy Angliában döntőt táncolhassunk és Ázsiában is szeretnénk a top 12 közé bekerülni. Ezért pedig sokat fogunk dolgozni – mondta.