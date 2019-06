Modern, kényelmes lett a csengelei egészségház - a falubeliek szerint is

A tágas és világos rendelőben elégedettek a betegek. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

– Nem lehet összehasonlítani a korábbi rendelővel a mostanit. Az egy régi épület volt, ez klasszisokkal különb. Nagyon örülünk neki, mert a beteg embernek sem mindegy, milyen körülmények közé kerül – mondta Heim Gézáné, amikor az új egészségügyi központ várójában ülve arról kérdeztük, hogy tetszik neki a másfél hete átadott intézmény. Az egykori védőnői rendelőt bővítették ki és újították fel 75 millió forintból, melyből 60 milliót az Európai Unió, 15 milliót az önkormányzat állt. A beruházás elkészültével ideköltözhetett a falu háziorvosa, Torontáli Renáta is.– Amikor 1990-ben Csengelére jöttem, a régi igazgatói házból kialakított rendelőt és szolgálati lakást kaptam meg, ami jóval kisebb volt, mint ahova most átköltözhettem. Teljesen más itt a hangulat: tágas, világos minden, a berendezés pedig az utolsó függönyig az én ízlésemet tükrözi – mesélte a doktornő, aki saját vállalkozása bevételéből is jelentős összeget fordított a rendelőre, hiszen a pályázati pénzből a bútorzatra és műszerekre már alig futotta.Az orvosi rendelőben van külön vérvételi helyiség, egy orvosi pihenő, konyhával ellátott szociális helyiség és egy félautomata defibrillátorral felszerelt fektető, ahol akár infúziót vagy oxigént is tud adni a háziorvos, ha súlyos beteget lát el. – Szerettem volna olyan háziorvosi rendelőt kialakítani, ahol a lehető legszélesebb körű ellátást tudom biztosítani a betegeimnek, hogy ne kelljen feltétlenül szakrendelésre küldeni őket. Ezért van például fizioterápiás ultrahanggépem ízületi betegek számára, illetve egy olyan vérvizsgáló készülékem, amellyel kimutatható a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia, különböző bakteriális fertőzések, ami segít abban, hogy feleslegesen ne rendeljek antibiotikumos terápiát, illetve alkalmas arra is, hogy a cukorbetegeket ellenőrizzem, jól vannak-e kezelve – magyarázta Torontáli Renáta, aki a régi épületből sem költözött ki, azt megtartotta üzemorvosi praxisának üzemeltetésére.Az egészségügyi központ másik felében a védőnők vannak, akik szintén felújított épületrészben kezdhették meg június elején a munkát. A festésben a falu édesanyái is segítettek. – Korábban két helyiség állt csak rendelkezésre. Most a rendelőn kívül van egy játszószobánk és egy irodánk is – mutatta Tóth Alexandra védőnő, aki elárulta: kéthetente gyermekorvosi tanácsadással, havonta egyszer pedig nőgyógyászati tanácsadással, szakorvosokkal várják a falusiakat. – Eddig is itt dolgoztunk, de ilyen környezetbe sokkal jobb bejönni mindennap – foglalta össze tapasztalatait a felújítással kapcsolatosan.