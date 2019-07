Öt héten át ingyen táborozhatnak a dóci gyerekek

Tizennyolc dóci általános iskolás sporttáborozik a héten saját falujában. A kalóz témakörre felépített programsorozat célja, hogy élményeket szerezzenek és sokat mozogjanak.– Harmadik éve szervez tá­borokat a Dóc Községért Egyesület – mondta el lapunknak Ficsor Zoltánné Klára alpolgármester, aki egyben a tábor vezetője. – A családoknak ed­­dig sem kellett ezért fizetniük, köszönhetően vállalkozók adományainak, idén azonban a település önkormányzatának sikerült elnyernie egy pályázatot, amelyből minden költséget finanszírozni tudtunk – közölte.A gyerekek a tábor keretében már voltak az ópusztaszeri Csillagösvényben, tartottak nekik irodalmi napot, szüreteltek le­­vendulát, a sportnapon játékos vetélkedőket, majd kvízdélutánt tartottak, azután arról beszélgettek, hogyan tudnak boldogok lenni. – A tábor zárásaként a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adtak nekünk koncertet – beszélt a programokról a táborvezető.– Nagyon jó ez a tábor. Sok program van, és legalább nem otthon ülünk – fogalmazta meg véleményét a 11 éves Mészáros Belián. Neki a sportnap tetszett a legjobban, ahogyan Berecki Virágnak is. – Az is jó, hogy itt találkozhatok a barátaimmal. Amúgy csak otthon punnyadnék és kockulnék – mondta.Ficsor Zoltánné azt is el­mondta, hogy a táborba mindenki el tudott jönni, aki jelentkezett. – A településen sok a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű csa­­lád, amelyeknek óriási segítsé­get jelent, hogy a gyerekük fel­­ügyelet alatt van a hosszú vakáció egy részében, és ezért nem kell fizetniük – hívta fel a figyelmet.A pályázati pénzből tudtak még vásárolni egy trambulint és egy pingpongasztalt is, így a gyerekek két program között is hasznosan tudják tölteni az időt. Az elnyert összeg egyébként nem csak erre az egy tá­­borra volt elég: összesen öt hétre tudtak programokat szervezni a gyerekeknek, né­­melyiket úgy, hogy összefogtak egy-egy környékbeli településsel. Volt már egy angol- és egy kézművestábor, a héten Zánkára utaznak, és még egy egri tábor is vár a je­lentkezőkre.