Saját kertjében alakított ki madárparadicsomot a kisteleki Gera István

Gera Istvánt profi fotósok is felkeresik. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

– Már gyerekkoromban is szerettem a madarakat – mesélt szenvedélyéről Gera István. A Kistelek melletti tanyavilágban élő férfi nem is nőtt ki ebből: gyakorlatilag madárparadicsomot hozott létre otthona környékén. Fészkelőhelyeket, itatókat készít, hogy ablakából nézhessen természetfilmet: közvetlen közelről figyelhesse meg a búbos bankákat, szalakótákat, baglyokat és jégmadarakat.– Legalább tíz faj költ a tanyám körül – mesélte a férfi, aki erdészektől kapott farönkökbe készít odúkat, és ha szükséges, menti is a madarakat. ­­­­–­ ­Néhány éve egy karvaly elvitte a hímet a búbosbanka-családból. Az anya nem tudta melegíteni a fiókáit, hiszen ételt is neki kellett hordania, így az ötből csak kettő maradt életben – azok, amelyeket én neveltem. Azok nagyobb korukban szólításra oda is repültek hozzám – mesélt egykori védenceiről. De gondozott sérült jégmadarat is a fürdőszobájában, és telepített már át méhcsaládot is, mert zavarták a költésben a madarakat.– Rengeteg olyan jelenetnek lehetek tanúja, amit senki más nem láthat. Például amikor az egyik madár kilakoltatja a másikat, mert neki is megtetszik a fészek, vagy amikor egy idegen hím neveli fel az utódokat, mi­­után a tojó párja elpusztult. És persze van, amikor én magam is háttérbe szorulok: nemrégiben például párommal a házból is alig tudtunk kimenni, olyan közel fészkelt egy madárcsalád, és tudtuk, hogy nem szabad megzavarni őket – mesélte nevetve.István madárlest is épített a környéken. Főleg saját hobbija miatt, mert szeret fényképezni, de ma már természetfotósok is dolgoznak ezekről a helyszínekről. Több díjnyertes fotó is készült már: például a világ legviccesebb fotójának megválasztott pillanatot is itt kapta el Kércz Tibor, amikor egy kuvikfióka nem tudott megkapaszkodni testvérei mellett az ágon.