Termálvízzel fűtik fel az intézményeket: a lakosság is használhatja később a geotermikus energiát Ópusztaszeren

Jól halad a kútfúrás, már ezer méternél is mélyebben járnak. Makra József polgármester elmondta, 254,3 millióból hasznosítják a geotermikus energiát. Fotó: Karnok Csaba

Aki Ópusztaszeren jár, egy hatalmas fúrótoronyra lehet figyelmes a helyi általános iskola mögötti területen. Termálkutat fúrnak már két hete 254,3 millió forint uniós támogatásból, amelyre sikeresen pályázott az önkormányzat.– Ennek előzménye régre nyúlik vissza. A képviselő-testülettel régóta keressük a megoldást arra, hogy hogyan lehetne a föld mélyén lévő geotermikus energiát hasznosítani az itt élők javára. Az első lépések után hamar beindult a gépezet, és most már egyre közelebb vagyunk a kitűzött célunkhoz. Már ezer méternél is mélyebben járunk – részletezte lapunknak Makra József polgármester.Ugyan a település területén már van geotermális kút, annak teljesítménye a szakvélemény alapján nem elegendő a tervezett fejlesztéshez. A geotermikus energiát hasznosítva a jövőben hét közintézményt fűtenek fel termálvízzel: az általános iskolát, a bölcsődét és óvodát, a klubfoglalkoztatót, az alkotóházat, a rendezvényházat és az egészségház-családsegítő központot. Ezeken a helyszíneken a melegvíz-ellátásról jelenleg földgázzal működő kazánok, illetve villanybojlerek gondoskodnak. Ezek korszerűtlenek, energiapazarlók, ráadásul megújuló energiát sem használnak fel. Megtudtuk, ha az iskola sportcsarnoka elkészül, akkor azt is rákötik a rendszerre.– Ezzel egyidejűleg zajlik a geotermikus hőhasznosító rendszer kiépítése is, és amint a távvezetéket is elhelyeztük, már rá is tudjuk kötni a hét épületet – tette hozzá Makra József. Mint mondta, a település vezetőségének nem titkolt célja, hogy a jövőben a rendszert kibővítsék, így a civil lakosság is csatlakozni tud a hosszú távon megtérülő, környezetbarát hőhasznosító rendszerhez.