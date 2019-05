Újabb bölcsődével gazdagodott megyénk

A számos pályázati felhívás állt erre rendelkezésre az elmúlt években, a csengelei önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert forrást a probléma orvoslására, így a napokban ünnepélyes keretek közt adhatták át a 11 millió forintból épült intézményt. Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője a programon kiemelte, komoly összefogás ez, amellyel nem találkozni minden településen. Mosolygósak a gyerekek, szép az intézmény, megfelelő módon tud fejlődni a község, tud egymásért gondolkodni, tud egymásért dolgozni a csengelei ember – tette hozzá. Kovács Beáta, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke a programon gratulált a polgármesternek a programokhoz, amelyeket a település a TOP-ban valósított meg, míg Gémes László megyei közgyűlési tag arról szólt, hogy a település polgármestere minden akadállyal megharcol Csengele érdekében.



Az átadón Kormány Sándor polgármester hangsúlyozta, az, aki bölcsődét épít, bízik a falu lakosságmegtartó képességében, bízik a fiatalok gyermekvállalási kedvében, és bízik abban is, hogy a faluban holnap is lesz élet. Mint mondta, a most átadott intézmény a jövő záloga, az önkormányzati döntésé, amely az alapoktól építkezik, és lehetőséget biztosít a szülőknek arra, hogy kiváló körülmények között, jól képzett bölcsődei gondozókkal kiváló nevelő munka folyhasson.