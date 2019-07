Újjászületett az egészségügyi központ Kisteleken - mutatjuk, milyen lett!

A Kisteleki Egészségügyi Központ 1987-ben nyílt meg, azóta biztosítja a térség lakosai szá­mára a járóbeteg-ellátást, egynapos sebészetet, a 24 órás köz­ponti orvosi ügyeletet, valamint a védőnői szolgálatot. Az intézményt legutóbb 2011-ben újították fel: épült hozzá az új szárny is. Akkor azonban az itt működő 28 szakrendelésnek csak egy része modernizá­lódott. Most újabb 7 szakma ka­pott a korábbinál jóval méltóbb feltételeket a központban, 300 millió forintos pályázati forrásból ugyanis ismét fejlesztették az intézményt.– A bőrgyógyászati, kardiológiai, sebészet-traumatológiai és nőgyógyászati szakrendeléseink, valamint a fizikoterápia, a gyógytorna és a laboratórium újult meg. Ezek mindegyike új műszereket kapott, illetve lecseréltük az irodai bútorokat és az informatikai berendezéseket – mondta el Kovácsné Szabó Edit, a pályázat szakmai vezetője. Az orvostechnikai be­­rendezések közül kiemelte a csontsűrűségmérő berendezést, ami eddig nem volt Kisteleken, illetve a lézer-, magnetoterápiás és rövidhullám-kezelésekre alkalmas gé­­peket, amelyekkel a fizikoterá­piás lehetőségek bővültek. – Akadtak még 30 éves eszközeink is, ezeket is modernekre cseréltük – tette hozzá.Voltak a betegek számára is látványos fejlesztések is. Meg­újult például a várótermek di­­zájnja, amelyek a klimatizálásnak köszönhetően immár nemcsak szépek, de kellemes hőmérsékletűek is. A folyosókon kivetítőket is elhelyeztek, hogy a betegek folyamatosan értesülhessenek a számukra fontos információkról – például az orvosok szabadságolásáról vagy a szakrendelések nyitvatartási idejéről. Mindezek mellett felújították a lépcsősort és a vizesblokkot, kialakítottak egy büfét és megújult az információs pult is.Nagy Zsolt, az intézmény igazgatója kiemelte, a beruhá­zás óriási munkát jelentett, hi­­szen a betegellátás a felújítás másfél éve alatt is folyamatos volt, amit folyamatos költözéssel tudtak biztosítani.Az intézmény ünnepélyes át­adásán részt vett Horváth Il­dikó, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára és Farkas Sándor miniszterhelyettes, or­szággyűlési képviselő is. Nagy Sándor polgármester itt elmondott beszédében jelezte: nincs még vége a szépülésnek, a Zöld Város program részeként ugyanis az egészségügyi központ külső részén padokat, kerékpártárolókat helyeznek el a tervek szerint.A kisteleki intézmény egyébként belülről sem újult még meg teljesen, hiszen vannak még olyan szakrendelések, amelyek modernizálásra várnak, és tervezik az épület nyílászáróinak cseréjét is.