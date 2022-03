Borsa Brown az Arab sorozattal robbant be a magyar könyvpiacra. A Szaúd-Arábiában játszódó történet eddigi 5 kötetéből több mint 200 ezer darabot adtak el, egy hosszabb kihagyás után pedig tavaly október végén megjelent a hatodik rész is. Ahogy az írónő fogalmazott, bár tett egy kis kitérőt más könyvekkel, tudta, hogy még visszatér az al-Szudairi családhoz, mert voltak még karakterek, akikről szeretett volna mesélni,

Az arab örökségének főszereplője az Arab, azaz Gamal lánya, Anna, valamint férje, Billal. Billal al-Szudairi a birodalom koronahercege, a trón várományosa. Amerika szerint a világ legveszélyesebb embere, azonban magyar származású felesége még ezt a kemény férfit is képes megszelidíteni. A férfi bármire képes szerelméért, melynek ékes bizonyítéka közös életük. Billal elfogadta, hogy Anna közös lányuk világra hozása után nem igyekszik újra teherbe esni, hogy egy trónörököst is szüljön. Emellett szabad mozgást biztosít neki az országban és abba is minden probléma nélkül belement, hogy ne legyen másik felesége. Mindezt egy olyan országban, ahol mindezek külön-külön is példa nélkülinek számítanak. Csakhogy Anna tovább feszegeti határait: teljes szabadságot kér, azaz korlátlan, férfi felügyelő nélküli utazgatás lehetőségét a világban, melynek első állomásaként Párizsba szeretne utazni gyermekükkel, de férje nélkül. Emellett pedig reformokat is sürget, melyek a nők jogait szélesítenék. A kérdés az, elég erős-e legendás szerelmük, hogy ezeket a Szaúd-Arábiában vérlázítónak számító igényeket is elbírja.

Billal számára azonban nem csak felesége okoz fejtörést, hanem annak testvére is. Wallidot ugyanis saját örökösének szánja a védelmi minisztérium élén, próbaként azonban olyan feladat elé állítja, mely hatalmas nemzetközi botrányt okoz. Billal ugyanis egy az országukban hazaárulónak minősített újságíró megölését adja parancsba csapatának, mely nem csak likvidálja, de egy hangfelvétel tanúsága alapján brutálisan fel is darabolja a férfit. A botrány miatt a nyugati világ korrekt igazságszolgáltatást követel. Márpedig ez a tettesek egy részének halált, a többieknek évekig tartó börtönt jelentene. Wallid feje felett is lebeg tehát a halálos ítélet esélye, mely miatt Anna és apja, Gamal is haragszik rá és elvárják, húzza ki a slamasztikából. Erre a legalkalmasabb ember Billal egykori szeretője, egy világlátott arab ügyvédnő lehet, aki egyik minőségében Anna, másik minőségében Gamal számára elfogadhatatlan. Kérdés azonban, megbízik-e eléggé benne a család, vagy a modern és az arab világ ilyen sok fronton való összecsapása már túl sok teher ennek a házasságnak.

Az Arab-sorozat különlegességét az adja, hogy bepillantást enged egy olyan világba, mely egy modern, felvilágosult európai embertől nagyon távol áll. Az eddig megjelent kötetek mindegyikében a két világ ilyen-olyan összeütközése látszott, ugyanakkor mindig egyértelmű volt, hogy aki Szaúd-Arábiába megy vagy beházasodik egy ottani királyi családba, annak nőként fel kell adnia önállóságát és idomulnia kell a szabályokhoz. Ha arab férfit szeret, maximum csiszolhatja a sarkokat, de alapvetően ő akkor is egy másodrendű ember lesz. Ezt a mentalitást és az ezzel járó habitust kapta az olvasó minden férfi karaktertől, ettől vált igazán különlegessé minden kötet. Nos, valahogy ez az, ami elveszett az új részben, hiszen Anna és Billal esetében nem a nő az aki alkalmazkodik, hanem férjét teszi európai gondolkodásúvá. Ami egy szerelem leírása esetben rendkívül kedves, csak éppen ezzel pont az a misztikum veszett el a történetből, amiért annyira szerethető volt. Persze nem mondom, hogy a könyv csalódást okozott, hiszen mozgalmas és érdekes eseményeken viszi végig a romantikára éhes olvasót, és lehet, hogy ez a kis vérfrissítés jót is tett a regényfolyamnak, hogy már nem a zord arab világban senyvedő, hanem a magukért ilyen körülmények között is kiállni képes nőkről olvashatunk benne. Csak éppen ettől a történettől nem biztos, hogy mindenki ezt várja. Mindenesetre a hamarosan megjelenő, hetedik kötetet ettől függetlenül ugyanolyan lelkesen várom, mint az eddigieket.