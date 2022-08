Tíz év telt el azóta, hogy Sasha Keaton kiszabadult a Vőlegény néven ismert kegyetlen sorozatgyilkos karmaiból, és hogy elhagyta nyugat-virginiai otthonát. A férfi folyamatosan megerőszakolta, bántotta, és már éppen meg akarta ölni, amikor a lány el tudott menekülni a férfi elől, akire a sajtó azért ragasztotta ezt a becenevet, mert minden áldozatát menyasszonynak öltöztette. Sasha volt az egyetlen, aki megmenekült tőle, ezért érthető módon elmenekült a városból és próbált felejteni, új életet kezdeni.

A 29 éves nő azonban tíz év után végül hazatér, hogy segítsen a családi fogadó körül édesanyjának és úgy tűnik, élete kirakósának darabjai végre a helyükre kerülnek. Aztán eltűnik egy nő. Majd még egy, és a Vőlegény szörnytetteinek egyetlen túlélője egyre nyugtalanítóbb üzeneteket kap. Amikor a lányt ismét veszély fenyegeti, Cole Landis FBI-ügynök is újra felbukkan, és megfogadja, hogy helyrehozza a korábbi hibáját, és ezúttal megvédi őt.

Cole sohasem volt képes megbocsátani magának, hogy Sasha elrablásának az éjszakáján nem kísérte el az autójához a lányt, mert ekkor csapott le a vőlegény. Most viszont mindenre kész, hogy ezt megtegye egykori barátnőjéért. Mert a lány elbűvölő szexisége mögött, amelybe tíz éve beleszeretett, acélkemény erő lakozik, és emiatt csak még jobban szereti. A lány viszont a terápiák után is bizalmatlan, fél attól, hogy Cole szánalomból van vele, ahhoz tehát, hogy a férfi meghódíthassa, hosszú utat kell megtenniük. Valaki azonban mindeközben folyamatosan figyel. Vár. Így Sasha első hibája könnyen az utolsó is lehet.