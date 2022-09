Tegnap lapunk is hírt adott róla: ötszáz határvadász tesz ünnepélyesen esküt szeptember 9-én, pénteken tíz órától a szegedi Móra Ferenc Múzeum előtt. Az eseményen többek között részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László az Országgyűlés elnöke és Pintér Sándor belügyminiszter is, írtuk hétfői cikkünkben. Az önkormányzat lezárásokról tájékoztatott. A Miniszterelnöki Sajtóiroda azonban ma közleményt juttatott el az Országos Sajtószolgálathoz, amiben az áll: Orbán Viktor nem látogat Szegedre, a hír egy hírlapi kacsa. A közleményt, amit az MTI is kiadott, Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke jegyezte.