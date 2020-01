A 3D-nyomtatás a jövő vívmánya a betegek gyógyításában

Tavasszal megnyit a 3D-nyomtató-központ Szegeden, ezt megelőzően előadássorozatot tartanak szerdán és csütörtökön. A technika szakemberei oktatják az oktatókat.

– A jelenkor legnagyobb vívmánya a 3D-nyomtatás lesz, mely destruktív technológia, vagyis komolyabb az innovációnál. Rétegről-rétegre építjük fel az autót és a házat – mutatott rá Geretovszky Zsolt, aki szerdán tartott előadást az SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetben. Oktatók oktatták az oktatókat a 3D nyomtatási központ közelgő megnyitásának előkészítéseként.

Már 1980-ban megjelent a 3D

Az egyetemi docens kiemelte, csaknem 40 évre nyúlik vissza a technológia megjelenése. – A számítógépen elkészítjük a testről a rajzot, majd az objektumot felszeleteljük, hiszen rétegenként kell kinyomtatni. Az objektumok lehetnek az igazi értékek a jövőben, és nem a termék, hanem a fájl lesz a tulajdon. Az amerikai posta már évek óta olyan fejlesztésen dolgozik, melynek eredményeként 3D nyomtató központokat telepítenek a postákra. Ha én megrendelek például egy alkatrészt, akkor a posta lekéri a 3D fájlt a gyártócégtől, majd kinyomtatják, én pedig kapok e-mailt, hogy megérkezett a csomag – részletezte.

Koponyát és szívet is nyomtatnak

Megtudtuk, műanyag szálakból, porból és műgyantából is készülhetnek termékek. Ez a technológia az orvoslásban is jelentős ugrás, hiszen már protézist és ereket is elő tudnak állítani vele, sőt már a szív nyomtatását is tesztelik. Mint mondta, ezek több szeletből tevődnek össze, a koponya például 15-20 szeletből. Egészen elképesztő dolgok készülnek ma már ezzel a módszerrel, külföldi éttermekben ételeket készítenek, míg Dubajban így építkeznek.

Tavasszal nyitnak

Az előadások két napig tartanak Szegeden, a tervek szerint pedig márciusban a 3D-nyomtató-központ is megnyílik, amit csaknem 600 millió forintos uniós és hazai támogatással hoznak létre. Megtudtuk, speciális szintű nyomtatókkal lesz felszerelve, ezek által lehetségessé válik fém-, valamint polimer orvostechnikai eszközök és biológiai struktúrák kialakítása, ezek jellemzőinek vizsgálata és fejlesztése. A térbeli nyomtatás technológiájának fejlődésével az egyénre szabható, integrált szövet-szerv-építés olyan új utakat nyit meg a tudomány számára, amelyek korábban elképzelhetetlen megoldásokkal szolgálnak a betegek gyógyításában.