A jövő sportjait hozzák a városba

Az idén bejegyzett multisport egyesület az új idők kihívásai­nak próbál megfelelni, ezért a térségünkben egyelőre még kevésbé ismert sportágakat, a teqballt és az e-sportot kínálja a fiataloknak.

– A most felnövekvő generációt nehezebb rávenni a sportolásra, más az érdeklődésük, kisebb társaságban vagy az online térben érzik jól magukat. Ezért is alapítottuk meg a Feketevár Sportegyesületet, hogy azok részére is szabad­idős és tömegsport-lehetőségeket teremtsünk a városban és a környéken, akik a hagyományos sportágakban nem találták meg a kedvencüket – mondta el Kozák László.

Az egyesület első lépésként a teqball és az e-sport szakosztályát hozta lére, az utóbbinál egyelőre még a kezdeti, szervezési fázisnál járnak, de a Feketevár teqballosai már az országos bajnokságon is ját­­szottak. – Az e-sportban egyelőre a kezdeti lépéseknél, az ötletek keretbe foglalásánál tartunk, ez inkább tavaszra fog beindulni, hosszú távon pedig majd programokkal kiegészített versenyeket is szeretnénk rendezni Csongrádon. A teqball szakosztályunknak jelenleg két asztala van, azon dolgozunk, hogy jövőre legyen egy állandó helyünk, ahol majd le­­het gyakorolni. Az építkezésnél tart az egyesület, jelenleg húsz tagunk van, most még el­­sősorban azokra számítunk, akik versenyezni szeretnének – tájékoztatott az egyesület vezetője. Kozák László hozzátette, további terveik között szerepel egy tollaslabda- és egy curling szakosztály indítása is.

Az egyesület a környéken élők kreatív energiáit is szeretné megmozgatni, ezért pá­lyázatot hirdettek a Feketevár SE címerének, logójának és öl­­tözékének megtervezésére, a nyertes terveket az egyesület közösségi oldalán választják majd ki december 18. után.