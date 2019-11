100 éve született a hajtókirály

A családja Csongrádhoz, a katonaság Szenteshez, a lovak szeretete pedig Bugachoz kötötte a magyar lovassport kiemelkedő alakját, a száz éve született Abonyi Imrét.

A kétszeres világbajnok és négyszeres Európa-bajnok a Bugacpuszta melletti Bócsán született Greskovics Imreként. A család fölműveléssel foglalko­zott, és több mint 300 évvel azelőtt telepedett le Csongrádon. Imre is ott végezte a gimnáziumot 1932-ben, majd Szarvason szerzett gazda oklevelet 1940-ben. Az Állattenyésztési Főiskola elvégzése után Szentesre vonult be katonai szolgálatra a huszárokhoz, ahonnan az orosz frontra vezényelték. Ott hadifogságba esett, és csak 1947-ben került haza. 1950-től néhány évig Csongrádon élt, a névváltása is oda kötődik. A kommunista rendszerben nem nézték jó szemmel a „kulák” Greskovics nevet, így egyik felmenői ágáról az Abonyit választotta.

Ezt követően a szakmájában is tudott dolgozni, a lovassportban pedig sikert sikerre halmozott, kétszer nyert világbajnokságot, négyszer pedig Európa-bajnokságot. István Ferenc, aki maga is rajong a lovakért, a 80-as években találkozott Abonyi Imrével. – Barátságos, közvetlen, jó humorú embernek ismertem meg, élmény volt vele találkozni – mesélte. A technikás versenyző nem csak rá volt nagy hatással, az Apel­doorn-i világbajnokság után a holland királynő „fogathajtó királynak” nevezte, a maga is lo­­vas Fülöp herceg pedig barátságával tüntette ki: magyarországi látogatásukkor még Bugacon is meglátogatták Erzsébet királynővel.