105 évesen kertészkedik és söpröget Röszke Csillag mamája

Ma is tevékenykedik a kertben Csillag Kálmánné Szélpál Julianna, akit 105. születésnapja alkalmából köszöntöttek Röszkén, a Forró fogadóban. Népes társaság gyűlt össze, hiszen hét gyermeket nevelt fel.

– Nagyon köszönöm az egybegyűlteknek, hogy megjelentek az én csodanapomon – szólt a röszkei Forró fogadóban összegyűlt családtagokhoz, barátokhoz mindenki Csillag mamája, Csillag Kálmánné Szélpál Julianna. 1915-ben, az első világháború második évében született Röszkén, és itt töltötte az egész életét.

– Nem csak Csillag mamának, hanem mindenkinek nagy dolog, aki ma itt ül az asztalnál, hogy viszonylag egészségben, családja körében élheti meg ezt a fantasztikus kort – kezdte Borbásné Márki Márta, Röszke polgármestere, aki a fényképes emléklap és a miniszterelnöki köszöntő mellett tortával és dallal is meglepte Csillag Kálmánnét. Hét gyereke, 14 unokája, 23 dédunokája, 8 ükunokája született Juci néninek, sorban álltak a köszönteni vágyók. Mellette ült legfiatalabb húga is, aki február 12-én tölti be a 96. életévét. Édesanyjuk is nagyon szép kort ért meg, 102 és fél évesen hunyt el.

– Örökké paraszt voltam. 7-8 éves koromban már teheneket őriztem – mesélte az idős asszony lapunknak két éve, amikor a száz év feletti lakosok titkát kutattuk Röszkén. Százévesen életéről is beszélt kolléganőnknek. Mezőgazdaságból éltek, eljárt lakodalmakba főzni, dolgozott a téesz kertészetében, közben nevelte hét gyermekét – de szóba kerültek a fiatalkori bálok is. Most is a munkát emeli ki, amikor megkérdezzük, mi a titka.

– Akkor kapálok, amikor a lányomék nincsenek otthon, mert ők nem engedik – mondta mosolyogva az idős asszony. Járókerettel, de söpröget, kertészkedik.