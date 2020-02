11 fát vágnak ki az Ady utcában

Vérzik a szíve az Ady utcában élőknek a 11 kivágásra ítélt platánért és tölgyért. Többen azonban azt is mondták, hogy ha veszélyessé váltak, akkor vágják ki őket, de ültessenek helyettük új növényeket.

Tavaly felmérést készíttetett az önkormányzat az Ady utcai platán és tölgyfa sorról. A faegészségügyi vizsgálat kimondta, 11 fa élettartamát metszéssel, üregkezeléssel nem lehet meghosszabbítani, a fákat ki kell vágni.

A fakivágásokhoz szükséges engedélyek néhány napja érkeztek meg a városházára. A munkához már hozzá is láttak a szakemberek. A kivágott fákat nem az Ady utcában pótolják, hanem a Népkertben.

Túlélte a platán a villámcsapást is

– Most éppen a mi házunk előtt álló fát vágták ki. A feleségem két-három éves lehetett, amikor ültették, vagyis ez a platán olyan 55 év körüli lehetett – mondta a kerítésen belül álló háztulajdonos.

– Ez a fa Y-alakú volt. Ha jól számolom, 22 vagy 23 évvel ezelőtt csapott bele nagyjából 10 méter magasságban a villám. Az egyik fele kidőlt az útra. Az égésnyomok a mai napig meglátszanak a kérgén – mutatta a férfi.

– Azóta is szorgalmaztam, hogy vágják ki, mert megdőlt a ház felé. Féltem, hogy ránk dől. Egyszer az egyik száraz ág ráesett az utcán álló kocsimra. 140 ezer forintos károm keletkezett. Sajnálom is, de meg is könnyebbültem most, hogy kivágták. Amilyen nagy szelek vannak… A múlt heti szélvihar például átdöntötte a szomszéd fenyőfáját a kertünkbe. Szerencsére nem a ház sérült meg, csak a kerítés.

Az Ady utca díszei a platánok

– Szomorúan vettem tudomásul, hogy kivágnak 11 fát. Nagyon ellene vagyok… Megnéztem, az egyik „áldozatnak” csak a kérge volt sérült. Kivágni egyszerű, de mire megnő egy kis facsemete, addig eltelik egy fél emberöltő – ezt egy másik Ady Endre utcai lakostól hallottuk.

100 éve is A fasor volt a környék védjegye

– Az utcában nemcsak a villák szépek, hanem a fák is csodálatosak. Aki erre jön be Vásárhelyre, elámul a látványtól. Sokat köszönhetünk a fáknak. Felfogják a port, nyáron csökkentik a hőmérsékletet. A legvégsőkig kellett volna őket ápolni. Sajnos úgy hallottam, hogy nem ide ültetik a pótlást, hanem a Népkertbe. Aláírom, oda is kellenek fák, de ide is. Azt mondják, hogy majd összenő a megmaradt fák koronája. Igen ám, de mi arra a garancia, hogy egy-két év múlva nem kell kivágni újabb fákat? Mi lesz itt pár év múlva? Kopasz lesz az Ady utca?

– A napokban pokoli időjárás volt. A leszakadt ágak akár emberéletet is követelhettek volna. Az a véleményem, ha lejárt az idejük, vágják ki őket, de olyat tegyenek a helyükre, amilyen volt. Lehet, hogy mi már meg sem érjük, hogy árnyékot adjanak a csemeték, de a gyerekeinknek és az unokáinknak is szükségük van a fákra. Hallottam, hogy nem itt lesz a pótlás. Ezt nem értem… Nagyon szeretem ezt a fasort, akkor is, ha ősszel átfújja a levelek egy részét a mi oldalunkra a szél. Ezek között a fák között vannak 90–100 évesek is. Van egy fotóm 1918-ból. Alig van ház, de a fák egy része már akkor megvolt – tudtuk meg ugyancsak egy utcabelitől.