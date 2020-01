13 gyermek született tavaly Tiszaszigeten – őket köszöntötték

Tiszaszigeten első alkalommal köszöntötték egy helyszínen az előző évben született babákat és szüleiket.

2019-ben 13 családhoz érkezett újszülött, köszönhető ez a családvédelmi akciótervnek, amelynek keretében több család költözött a településre. A babákat, szüleiket, nagyszüleiket Ferenczi Ferenc polgármester köszöntötte, majd együtt beszélték meg milyen lehetőségek várnak a településen az apróságokra. A polgármester hangsúlyozta, fontos számukra, hogy gondoskodásuk a születést követően is eljusson a családokhoz. A minibölcsőde megnyitásával, az óvoda és iskola állandó és folyamatos fejlesztésével biztosítják az infrastrukturális feltételeket. A település vezetője azt is elmondta, a növekvő gyermeklétszám miatt a jelenleg 7 kisgyermek befogadására alkalmas bölcsőde fejlesztésére pályázatot adnak be, ami így egy csoportszobával bővül majd. Az iskola mellé, pedig vadonatúj tornacsarnok épül, ennek közbeszerzési eljárása folyamatban van.