130 éves tűzoltószekeret újítottak fel Balástyán

Romos állapotú tűzoltószekeret vásárolt meg tavaly a balástyai önkormányzat egy magánszemélytől, amelyet helyi mester­emberek újítottak fel. Mostanra ismét régi fényében ragyog a berendezés, amit a hamarosan elkészülő helytörténeti múzeumban állítanak majd ki.

Az 1886-os gyártású muzeális darabot annak idején Köhler István kocsikészítő gyártotta Budapesten, szétbontott állapotban találta meg egy magángyűjteményben Virágh István, a Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

– Mindig is szerettem volna, hogy egy ilyen jármű legyen a faluban. Volt is még az 1950-es években, de aztán tíz évvel később nyom nélkül eltűnt – mesélte. Hosszú ideje kereste az interneten, hátha rábukkan egy ilyen berendezésre, tavaly pedig Ordacsehiben meg is találta.

– Százezer forintért vette meg az önkormányzat. Utóbb gondolkoztam azon, hogy csak a rézelemek többet érnek rajta – mondta nevetve. Persze munka akadt vele bőven, hiszen a fagerendás alvázszerkezet és a kerekek is nagyon rossz állapotban voltak. Helyi mestereket toboroztak tehát a felújításhoz, így a tavaly nyáron darabokban, platós kocsin Balástyára szállított tűzoltószekér mostanra ismét régi pompájában ragyog. Hogy milyen értékteremtő munkát végeztek, azt jól mutatja, hogy 900 ezer forintért már lett volna vevő rá. Természetesen azonban nem eladó.

– Ez a ló vontatta szekér 400 liter vizet tudott szállítani, de 6-7 méteres mélységből fel is lehetett vele pumpálni a tartályába a vizet. A nyomás pedig akkora volt a tömlőben, hogy egy parasztház tetejét is el tudta érni a vízsugár – mesélt a berendezésről Virágh István. A szerkezet most is üzemképes lehetne, csakhogy a korhű csatlakozókhoz nem illeszthetők a mostani tömlők. Tűzoltás helyett így kiállítási darabként hasznosítják, a helytörténeti múzeum udvarát díszíti majd.