130 troli- és villamosbaleset volt

Jól látszik a statisztikákból, hogy a közlekedésben a legnagyobb fennakadást azok a balesetek okozzák, amelyekben villamosok is érintettek.

Érdekesebb még ezeknél is, hogy az összes baleset majdnem 90 százaléka reggel 8 és 17 óra között történik. Az is kiderült, hogy a hétfő nem véletlenül a legnépszerűtlenebb nap a héten. A balesetek nagyobb része ugyanis ezen a napon történik. Az összesből tavaly 30 volt hétfőn. A második legrosszabb nap pedig a péntek volt, összesen 26 kisebb-nagyobb koccanással.

Majó-Petri Zoltán azt is elmondta, hogy 2019-ben halálos baleset és életveszélyes sérüléses esetük nem volt. A legnagyobb anyagi káros baleset 2019 elején történt a Fonógyári úton, az ottani benzinkút közelében akkor, amikor egy betonkeverő kanyarodott szabálytalanul a villamos elé, és a jármű kisiklott.

Izgalmas adatokat osztott meg lapunkkal a tömegközlekedési járműveket is érintő közlekedési balesetekről Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója. Mostanra összesítették, hogy mennyi balesetben volt szerepük. A legfrissebb statisztikák alapján 2019-ben összesen 129 baleset volt a villamos- és trolivonalakon. Tavalyelőtt 138 ilyen volt. Megtudtuk, hogy tavaly 56 esetben a villamosnak nem adták meg az elsőbbséget a közlekedésben részt vevők Szegeden. A 129 balesetből 43 a társaság dolgozói miatt történt, 86-ot pedig mások okoztak.