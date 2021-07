172 éve írták alá a nemzetiségi törvényt Szegeden

Július 28-án, vagyis ma van a 172. évfordulója annak, hogy a Szegeden ülésező nemzetgyűlés aláírta Magyarország első nemzetiségi törvényét, amelyről Tarján M. Tamás közölt érdekes, mindenre kiterjedő írást a Rubicon című folyóiratban, ami megtalálható, olvasható a lap online felületén is.

Ha magyarországi nemzetiségi törvényről beszélünk, akkor a történelem iránt érdeklődők rendszerint az 1868-as jogszabályt – regisztráljuk pontosan: 1868. évi 38. törvénycikk – említik meg. Ez a maga korában kivételes jogszabály ugyanakkor nem az első kísérlet volt Magyarországon a multietnikus – mindig is sok nemzetiség élt, él ma is hazánk területén, de erre a legjobb példa India és Nigéria, ahol több mint 100 etnikai identitás létezik – állapotból fakadó problémák megoldására.

1849. júliusában, a szabadságharc végnapjaiban a Szegeden ülésező nemzetgyűlés elfogadott egy nemzetiségi törvényt, amellyel a megbékélést kívánta elősegíteni a magyarok és a Kárpát-medencében élő többi nép, nemzet között. Érdekes látni azt is, hogy a szabadságharc vezérkara hosszú utat járt be 1848. tavasza óta, kellemetlen és felesleges tapasztalatok kövezték ki az azóta megtett utat. Mint ismert, Kossuth Lajos akkor még mereven elutasította a szerbek autonómiára vonatkozó kérelmét, és a fegyveres küzdelmet is vállalta a szerb küldöttekkel való polémiájában, vitájában. Aztán 1848. nyarán ennek a harcnak a napja is eljött, és a szerbek mellett a románok, kisebb létszámban a szlovákok is a felelős magyar forradalmi kormány és a magyarság ellen fordultak. Így a szabadságharccal egy időben véres polgárháború is zajlott Magyarországon, amelynek tapasztalatai aztán arra sarkallták Kossuth Lajost, Teleki Lászlót és még másokat, hogy kompromisszumkészebben álljanak hozzá a nemzetiségek kéréseihez, követeléseihez.

A szabadságharc végnapjaiban, utolsó szalmaszálként aztán Kossuth megbékélési tervezetet írt alá a románokkal, majd megszületett a szegedi nemzetiségi törvény – állíthatjuk, már későn, mert bő két héttel ezután már Világos, a fegyverletétel következett.