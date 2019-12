18 cég vett részt a Cégek Piacán Vásárhelyen

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum idén is megrendezte a Cégek Piaca rendezvényét, ahol tizennyolc cég és a centrum nyolc tagintézménye mutatkozott be. Részt vett a programon a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya is. A rendezvény célja az volt, hogy a munkaadók személyesen találkozzanak a pályaválasztás előtt álló tanulókkal, a szakmát tanulni szándékozó felnőttekkel, vagy épp pályamódosítást tervezőkkel, tájékoztatást adjanak vállalkozásuk tevékenységéről, a duális képzés során elsajátítható szakma érdekességeiről.