Továbbra sincs új koronavírusos beteg Csongrád megyében, viszont a rendőrök már 180 embert jelentettek fel a kijárási korlátozás valamilyen megsértése miatt. Szegváron házhoz viszik a könyveket és ingyen adják a mosható szájmaszkokat.

A kijárási korlátozások bevezetése óta mostanáig 827-szer intézkedtek a rendőrök az új szabályok megsértése miatt Csongrád megyében – válaszolta a Délmagyarország kérdésére az operatív törzs sajtótájékoztatóján Kiss Róbert. A törzs tagja hozzátette, hogy a 827-ből 653 ember figyelmeztetéssel megúszta, 84-en kaptak helyszíni bírságot és 180 embert feljelentettek.

A bérük negyedét kapják

Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter az operatív stáb ülése után beszámolt arról, hogy a veszélyhelyzet miatt az önkormányzati intézmények és cégek dolgozói közül május 1-jétől 78-an választották a napi 4 órás foglalkozta­tást. 14-en állásidőn otthon vannak, ők a bérük 25 százalékát kapják. A mobil munkacsoportba 30-an jelentkeztek, ők többek között a városházán válogatnak át anyagokat, amire eddig nem volt idő és kapacitás. További 580 dolgozó pedig napi 8 órában dolgozik. Ebben a körben azok a munkavállalók is benne vannak, akiket a HMSZ Zrt.-n belül helyeztek át, például a menza dolgozóinak egy részét most a kertészetben foglalkoztatják.

Szájmaszkok és könyv házhoz szállítása

Szegváron ingyenesen átvehető mosható szájmaszkot oszt a polgármesteri hivatal. Az intézmény nyitvatartási idejében bárki igényelheti és a portán átveheti a május 4-től üzletekben és tömegközlekedési eszközökön kötelezően vi­­selendő eszközt.

Ugyanitt házhoz viszi az ol­vasnivalót a település könyvtára. Az érdeklődők jelentkezését telefonon és e-mailben is fogadja a könyvtár vezetője, a 20/564-7821-es telefonszámon, valamint a [email protected] e-mail-címen. Konkrét könyvcímeken túl szerzők, témák, műfajok megjelölését várja, amely alapján összeállítja a három könyvből álló csomagot. A köteteket a higiéniai ajánlások szigorú betartásával hétfőnként és csütörtökönként viszi el a megrendelőkhöz. A szolgáltatás ingyenes.

Új szabályok a háziorvosi rendelőben

Újszentivánon pedig, ahogy máshol is, új előírásokat vezettek be a háziorvosi rendelőben. A betegeknek telefonon előre be kell jelentkezni a vizsgálat­­ra. Jó idő esetén az épület előtt, a szabad téren kell várakozni. Rossz időben a betegváróban egyszerre három ember tartóz­kodhat, akiknek célszerű be­tartani egymástól a másfél mé­­teres távolságot. A betegeket arra kérik, hogy lehetőség szerint saját szájmaszkban jelenjenek meg a rendelésen. A lázas betegek ellátása a rendelés utolsó egy órájában történik. Bejelentkezni a rendelési időben a 62/277-165-ös telefonszámon lehet.

A megyében továbbra sincs új koronavírusos beteg, 101 fertőzöttet tartanak nyilván.