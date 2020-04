1919-ben került a két lövedék a mindszenti templom falába

A Mindenszentek templom falába 101 évvel ezelőtt két ágyúgolyó fúródott, amelyek a mai napig láthatók. A templomot most felújítják, de a lövedékek maradnak, a korabeli események mementóiként. Attól nem kell félni, hogy esetleg felrobbannak, mert még 1919-ben hatástalanították őket.

Románia 1918 novemberében kezdte meg Erdély megszállását. A románok április végére érték el Nagy-Románia tervezett nyugati határát, a Tisza folyó vonalát. Mindszentet is ekkor, 1919. április végén szállták meg.

– A román katonák a templomtornyot rendezték be egyfajta magassági pontnak. Onnan pásztázták a környéket. Két hónapon át folyamatos tüzérségi párbajt vívtak a Tisza túloldalán állomásozó Vörös Hadsereggel – tudtuk meg Salamon László plébánostól.

69 ágyúlövés

– A feljegyzések szerint a templom papja és kántora a plébánia pincéjében vészelték át azt az időszakot. A templom összesen 69 belövést kapott, és a plébánia is nagyon sokat. A legszükségesebb javításokat már 1919-ben elvégezték, de a háborús sérülések teljes kijavítására csak 1927-ben került sor. A plébános és a hívek úgy döntöttek, hogy két, még 1919-ben hatástalanított ágyúlövedék a templom falában marad mementóként, hogy arra az időszakra emlékeztessék az utókort, másrészt pedig annak tanúságaként, hogy az isteni gondviselés hogyan védte meg a templomot és a mindszentieket – mondta Salamon atya.

A templomot az 1930-as években felújították. Akkor felmerült, hogy esetleg mégis eltávolítják a lövedékeket, de az akkori plébános, Taraba József azt mondta, maradjanak ott örök emlékezetül.

Megőrizték mementónak

A két lövedék történetét később egy, a templom falára helyezett táblán is megörökítették, ami a 70-es vagy a 80-as években került le onnan. Salamon atya szerint valószínűleg azért, mert nem vetett jó fényt az akkori rendszerre, hogy a Vörös Hadsereg lőtte a templomot.

A gondviselés vigyázott

– Az egyik lövedék Szent Pál apostol válla fölött, a másik pedig Szent Péter apostol feje fölött, a templom homlokzatának fölső részén látható. Ha szembefordulunk a templommal, Szent Péter szobra balról, Szent Pálé pedig jobbról látható. Érdekesség, hogy bár nagyon sok lövedék eltalálta a templomot, olyan rombolást egyik sem okozott, amik a fal vagy a torony leomlásához vezettek volna. Ezért is gondolták a helyiek, hogy a gondviselés vigyázott az épületre. A településre érkezők közül is sokan hallottak az ágyúlövedékek történetéről. Ezt onnan tudjuk, hogy jönnek autókkal, és megállnak a műemléki templomunk előtt. Látszik, hogy pásztázzák az épület falát, hogy hol is láthatók az ágyúgolyók.

A mindszenti templomot most kívül-belül felújítják. A bruttó 140 millió forintos munkával, ha minden a tervek szerint halad, november végére készülnek el. A lövedékek eltávolítása most már fel sem merült.