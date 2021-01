20 milliós támogatás civileknek Kisteleken

Legalább 50 ezer, de akár több millió forintos támogatáshoz is juthatnak Kisteleken a civil szervezetek. A pályázati adatlap a polgármesteri hivatalban vehető át, de letölthető a város honlapjáról is.

– Már évek óta minden esztendő végén a kisteleki önkormányzat meghirdeti pályázatát a városi székhelyű, itt tevékenykedő civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak, január 8-a a beadási határidő. Így történt most is – közölte Domonics Já­­nos alpolgármester.

A segítség jól jön, mert a legtöbb szervezetnek az év elején gondot okoz a költségek fedezése, még nem folytak be a tervezett bevételek, nem tudják, az adó 1 százalékokból mennyivel kalkulálhatnak.

A kitűzött célok, megvalósítandó tervek és események függvényében 10 és 20 millió forint közötti összeggel segítik évente a szervezeteket, a legkisebb odaítélt támogatás általában 50 ezer, a legnagyobb milliós nagyságrendű is lehet. Jelenleg több mint 50 működik Kisteleken, de volt majd 70 is, tevékenységük széles körű: sportklubokkal, kulturális és hagyományőrző, valamint nemzetiségi, például roma szervezettel találkozhatunk. A városi nyugdíjasklubot is minden évben segítik, ezt kötelességének tartja a város.

Domonics János lapunknak elmondta, hogy a pályázatban a szervezetek leírják tevékenységüket, mire kérik és fordítják majd az igényelt összeget, amelynek mértékéről – mint más településeken is – a képviselők döntenek.

– A benyújtott pályamunkák alapján figyelembe vesszük, hogy mennyi tagjuk van, rendezvényükkel mennyi embert mozgatnak meg, viszik-e jó hírét a megyében és az országban Kisteleknek. Tavaly kiemelt rendezvény lett volna a táncvilágbajnokság, ami a koronavírus miatt elmaradt – közölte az alpolgármester. A beszélgetést azzal zárta: a civilek munkájukkal, rendezvényeikkel színesítik, gazdagítják a várost.

A pályázati adatlap átvehető a polgármesteri hivatal gazdasági irodájában, illetve letölthető a város honlapjáról.