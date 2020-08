200 milliót kaptak a szálláshelyek

200 millió forinttal támogatta a Kisfaludy-program magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata a mórahalmi magánszálláshelyeket. A másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, köztük 70 mórahalmi.

– Térkövezni szeretnénk, szépíteni az udvart, egy nyári kiülőt a paradicsom helyére. Volt már nálunk egy fiatalokból álló társaság, akik sütögetni, bográcsozni szerettek volna – mutatta a mórahalmi Mosoly vendégház hangulatos, árnyékos szőlőlugasában Magyar-Mészáros Erika.

Erika és férje vállalkozása 2 millió forintos támogatást nyert a Kisfaludy-program pályázatán.

Komoly segítség

Lezárult a Kisfaludy-program magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata. A másfél hónapos időszakban több mint tizenhatezer vidéki szálláshely pályázott, köztük 70 mórahalmi magánszállás. Utóbbiak mintegy 200 millió forint értékben nyertek támogatást. Az idei esztendő a nehézségek mellett hatalmas lehetőséget is hozott a magánszálláshelyek üzemeltetői részére.

Aktív mórahalmiak

A Kisfaludy-programot június elején hirdette ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A Mórahalomhoz köthető magánszálláshelyek üzemeltetői nagyon aktívak voltak: közel 85 százalékuk pályázott, majdnem mindegyikük sikerrel, összesen 184 400 000 forint értékben nyertek támogatást. A pályázatokban vállalt fejlesztést, beruházást a kedvezményezetteknek legkésőbb év végéig kell befejezniük. A forrásból bármilyen korszerűsítésre, minőségjavításra lehet költeni.

Sokat jelent a támogatás

– A vírus miatt, mint mindenkinek a vendéglátásban és a turizmusban, ez az év nagyon rosszul alakul. Minket azért is érint pluszban, mert hozzánk főleg Szerbiából jöttek vendégek. A Vajdaságból származunk, beszéljük a nyelvet. Most, ugye, csak 24 órát tartózkodhatnak itt, fürdeni átjönnek, de ittalvásról így szó nincs. A tavalyi év hasonló időszakához hasonlítva a veszteség olyan 60 százalékos biztos van, ezért nekünk nagyon sokat jelent ez a kétmilliós támogatás. Mi eddig soha semmit kaptunk, és nem is kértünk – magyarázta a mórahalmi Mosoly vendégház üzemeltetője, Magyar-Mészáros Erika, aki három éve a férjével vágott bele a vállalkozásba. Az elnyert összegből térkövezni fognak és bográcsozó, sütögető helyet alakítanak ki az udvaron.

A programról

A kormány 2017-ben indította el a Kisfaludy-programot, ebből 300 milliárd forint célozta vidéki szálláshelyek megújítását. A július 15-én lezárult pályázaton kizárólag a vidéki szálláshe­lyek indulhattak, a konstrukció egyszerűsített eljárásban biztosít fejlesztési lehetőséget minden, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált magán- és egyéb szálláshely-üzemeltetőnek. A teljes támogatási előleget augusztus végéig mindenkinek elutalják.