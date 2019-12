2000 méterre fúrnak le – A termálvízzel az üvegházakat fűtik Szentesen

Termálkutat fúrat a szentesi Paradicsom Kft. A 2000 méter talpmélységű kút, ha minden a tervek szerint alakul, január közepére készül el.

A Paradicsom Kft. 6 év alatt 8,5 hektár üvegházat épített. A legutóbbit 2018 tavaszán fejezték be pályázati forrásból.

– Az üvegházakban az év több mint 60 százalékában fűteni kell. Ezt komoly műszaki háttér biztosítja. Megújuló energiaforrásokat használunk, amit jelenleg az Árpád Agrár Zrt.-től veszünk igénybe szolgáltatásként – mondta Katona Magdolna, a kft. ügyvezetője.

– Ez a pályázati ciklus kedvezett a kertésztársadalomnak. Nemcsak új üvegházakat tudtunk pályázati forrás segítségével építeni, hanem az energiamegtakarítási projekten belül geotermikus egységek megépítésére is lehetett pályázni. A mi kft.-nk is pályázott erre 2018 tavaszán. A támogatói határozatot idén, nyár végén kaptuk kézhez. Így kezdhettünk hozzá a termálkút fúratásához. A projekt­nek van még egy másik eleme is: építeni fogunk egy 2000 köbméteres puffertartályt is.

– A környéken szinte bárhol lehet találni termálvizet. Szentes és környéke geológiailag jól feltérképezett terület. Az Árpád Agrár Zrt.-nek is több termálkútja van. A mostani fúrástól 3-400 méterre is van egy – tudtuk meg Farkas Gábor főfúró mestertől.

– Hogy milyen mélységben és milyen hőfokú vizet találunk, ez kis eltéréssel beazonosítható. A tervezőnek a rétegsor ismeretében kell megtervezni a fúrást, ami a folyamat közben a lényeget tekintve nem, de egy picit változhat. A munka nagyon komoly előkészületeket igényel – mondta a főfúró mester.

A fúrótorony több mint 30 méter magas. A cél 2000 méter talpmélységű kút fúrása. Mire cikkünk megjelenik, több mint a felénél jár az ipari gyémántlapkákat is tartalmazó fúrófej. Hogy egy nap alatt mennyit haladnak, attól is függ, hogy milyen anyagnál jár éppen a fúrás. Az átlag100-120 méter.

– Egy ilyen, megkutatott területen, mint ahol most fúrunk, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy gáz is feltörjön. De a berendezés el van látva olyan eszközökkel is, ha mégis bekövetkezne, kezelni tudjuk a helyzetet.

Farkas Gábor kiemelte, január közepére végeznek a fúrással, akkora tervezik a kút beindítását. Nem lesz látványos vízkitörés, szivattyúkkal hozzák fel a vizet.