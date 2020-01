2019 a fejlesztések éve volt Mindszenten is

A tavalyi esztendőt Mindszenten a fejlesztések jellemezték, és ez az idén sem lesz másképpen. Például megújulhat – pályáznak a forrásra – a kisváros óvodája.

– Fejlesztésekkel, kemény munkával teli esztendő volt a tavalyi. Megújultak és megszépültek a város terei, közintézményei, a polgármesteri hivatal, a piac, a strand, az iskolák, és kerékpárút is épült – kezdte évértékelését Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. Hozzátette, a 3,2 milliárd forintos költségvetésből 1,7 milliárdot fordítottak működésre, 1,5-öt pedig beruházásokra, utóbbiak pályázati forrásokból álltak össze.

Érdekességként megemlítette, hogy első polgármesteri évében, 2011-ben még 1,2 milliárd jutott működésre és csupán 118 millió forint a fejlesztésre, amelyre minden, azóta eltelt esztendőben egyre többet fordíthattak.

– Az elmúlt évben a civil élet is jól működött. A Mindszenti Napok mellett az adventi hétvégéket említhetem, amelyeken műsorral kedveskedtünk a lakosoknak. A legkevesebb résztvevő 150, a legtöbb csaknem 300 volt, egy kisvárosban ez szépszámú közönség. A programok a gyerekeknek és a felnőtteknek is szóltak, verseket, novellákat is előadtunk, magam is szerepeltem, egy novellát mondtam el. Nem fütyültek ki… – jegyezte meg.

– A jövő szempontjából már az idén fontos lehet az úthálózat fejlesztése, az óvoda felújítása – erre pályázatot adunk be –, valamint olyan turisztikai programok szervezése, amelyekkel ide csábíthatjuk a kirándulókat. Be kell fejeznünk az ipari parki beruházást is 2020-ban – közölte Zsótér Károly. Azt is elárulta, és ez jó hír a mindszentieknek, hogy a lakosság terheit nem akarják növelni, vagyis adóemelésre nem kell idén számítani Mindszenten.

– Mindenkitől azt kérem, tanuljuk meg szeretni településeinket és egymást, keressük az életben a szép dolgokat, ne a negatívumokat kutassuk, hangoztassuk. Számomra például ilyen, hogy az unokáimat lovagoltathatom a térdemen, ezek a pillanatok, percek felejthetetlenek – mondta a városvezető.

Azzal zárta, újabb választási sikere bizalmat jelent – aminek a jövőben is szeretne megfelelni –, a helyiek értékelték, értékelik az eddig elvégzett munkát, az elért eredményeket.