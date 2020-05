215 centiméteres harcsát fogtak – Fotók

Három napon belül fogtak Szegednél a Tiszában egy 79 és egy 95 kilós harcsát április közepén, az utóbbi Schulder Andráséknak sikerült, akik minden 10 kiló feletti ragadozó halat visszaeresztenek a folyóba.

Beindult Szegednél a tavaszi harcsaszezon, egy 215 centiméter hosszú, 95 kilós ragadozót fogott ki április 16-án Schulder András. Kiemelésében és mérésében ikertestvére, János és horgásztársuk, Knoch Zoltán is segített.

– Hatéves korom óta, több mint négy évtizede horgászok már – mondta megkeresésünkre a csapat szóvivőjének szerepét is vállaló András.

Kuttyogatás

Tavalyelőtt egy 40 kilóst akasztottak meg, ugyancsak a Tisza szegedi szakaszán, 20-30 kiló közötti fogásuk több mint fél tucat volt már. Ezúttal csaligilisztával és kuttyogatós módszerrel sikerült az egyéni rekord. Az utóbbira rá is kérdeztünk; a Tisza partján, például a Sárgán időzve gyakran hallható ez a hang egy-egy csónakból.

Megtudtuk, a kuttyogató fa végén kerek korong van, amely lehet domború, sima vagy akár homorú is, és más-más hangot ad, amikor ráüt vele a horgász a vízre. András információi szerint meggyőző tudományossággal nem derítették még ki, mit utánoz a hang, de a harcsa felemelkedik, és keresni kezdi a csalit. Mondták azt is, hogy a másik hal rablását véli hallani, és a zsákmányirigység az, ami megmozdítja a ragadozót.

Gyors fárasztás

– Nagy halra készültünk, erre volt a szerelékünk is, mindössze 18 perc fárasztás után a csónakba tudtuk emelni. Megmértük, majd a kapástól számítva 35 perc múlva már vissza is engedtük a harcsát a Tiszába – emlékszik vissza András. A 10 kiló fölöttiekkel mindig így tesznek, ezért is fontos a gyors fárasztás, hogy életben maradjanak a halak. Ha valakinek nem megfelelő a szereléke, túl sokáig kínozza, a harcsa gyakran nem éli túl a másfél-két órás stresszt, hiába akarják visszaengedni.

A tavasz beköszöntével másoknak is volt szerencséjük a Tiszán. A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetégének tudomására jutó nagy fogásokat hosszan lehet sorolni, pedig nem is minden nagy zsákmány híre jut el a víz kezelőjéhez.

Van másik!

Török Gábor április 11-én egy 40 kilós harcsát fogott Csongrádnál, Veres Krisztián egy 212 centi hosszú, több mint fél­mázsást Szegednél. Egy napra rá Varga Anita akasztott meg egy 30 kilós ragadozót Algyőnél, majd 13-a Borda Zsoltnak hozott szerencsét egy 79 kilós, 208 centi hosszú harcsával Szegednél. Rá egy napra Csongrádon Berus Mihály emelt ki egy közel félmázsás ragadozót a Tiszából. Ugyanitt ennél valamivel kisebbet, 41 kilósat fogott 15-én Huszár Máté, aki másnap, levezetésként, még megakasztott egy 34 kilósat is. Ezt a sort zárta 16-án Schulder András, és nem lennénk meglepve, ha a szezon azóta újabb szép fogásokat hozott volna.