22 millió forint érkezett az önkéntes tűzoltókhoz

2019-ben országosan hétszázmillió forint összértékű támogatást osztott szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek között. Az állami finanszírozású tenderre Csongrád megye összes önkéntes egyesülete benyújtotta pályázatát, és összesen 22 millió forintot érő eszközöket nyertek.

A Csongrád megyei egyesületek képviselői pénteken délelőtt vették át az eszközök egy részét Szegeden, a Napos úti tűzoltó-laktanya szertárában. Az asztalokon már kora délelőtt sorakoztak a vadonatúj tömlők, elosztók, lámpák és a védőruházatok, műszaki berendezések. Ezek a modern eszközök nagyban hozzájárulnak az önkéntesek által végzett mentések sikeréhez, az önkéntesek beavatkozásai pedig a hivatásos tűzoltók munkáját segítik.

Az átadón megtudtuk, hogy Csongrád megyében főként a viharkárok felszámolásában számíthat az igazgatóság a megyei önkéntes egységekre, de rendszeresen részt vesznek a balesetek és a tűzesetek felszámolásában is. Szegeden és környékén is sok önkéntes tűzoltó dolgozott a 2019-es, nagy szabadtéri tüzek oltásában, de a megyeszékhelyt sújtó szeptemberi viharkároknál is több napig végezték a műszaki mentéseket.

Az utóbbi évek fejlesztéseinek és beruházásainak köszönhetően Csongrád megyében az elmúlt öt évben az önkéntes egységek által végzett beavatkozások száma megduplázódott. Az egyesületek eszközparkja folyamatosan bővül, több vadonatúj tűzoltó-technikai eszköz, jármű és felszerelés került a tulajdonukba. Emellett a tűzoltók számos képzésen vesznek részt. A tagok szakmai ismeretei az oktatásokon folyamatosan bővülnek, az ott megszerzett ismereteket akadálytalanul tudják átültetni a gyakorlatba, a valódi mentéseknél – mondta a Délmagyarországnak Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.