250-300 forintnál kezdődik az elfogadható minőségű alma

Szezonja van az almának, amelyből tavaly kevesebb termett a szokásosnál, így többe is kerül. Annyival azonban nem szálltak el az árak, mint azt tavaly ősszel jósolta a szakma. A felhozatal 70 százalékát adó lengyel import nélkül viszont drágább lenne.

Szerdán délelőtt mindenki almát akart venni a Mars téri piacon, a pocsék idő és a 4 fokos hőmérséklet nem tartotta vissza a vá­sárlókat. Az egyik árusnál egyszerre heten is válogattak, vagy akartak fizetni, ki kellett várni a sorunkat az információért. Kiderült, a jellemzően magyar felhozatalból 4 fajta Jánoshalmáról érkezett, a többi szabolcsi.

Az árcsúcs 399 forint volt, de akciósnak számított, mert a gyakran ts-sel is írt „mucsu” fajta máskor inkább 450 forint kilónként. A legjellemzőbb ár a 350 volt, ennyiért kínálták egyebek között a jonatánt, a goldent, jonagoldot és az idaredet is. Utóbbiból akadt II. osztályú is 250 forintért, ahogy a gálából is lehetett válogatni ugyanennyiért – sokan meg is tették.

Két sorral arrébb Keszei Tí­­mea is nehezen győzte a vevőket, őt is kivártuk.

– Leginkább a storyt viszik, ropogós és édes, nem csoda, ha minden alkalommal elfogy az a mennyiség, amit kihozok

– mondta, hozzátéve, e magyar fajta mellett az új lengyel idared a legkapósabb nála. Mindkettő kilóját 299 forintért mérte, de volt teljesen elfogadható, igaz, apróbb jonatánja is 250 forintért.

A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon is szezon van, ám a felhozatalnak csupán 30 százaléka magyar, a többi – döntő többségben – lengyel import. A hazai 95 százaléka Szabolcsból érkezik, de akad zsombói, domaszéki és bordányi is a kínálatban. A legolcsóbb a gála volt kedd hajnalban 100-200, a legdrágább a jonagored 220-250 forintos kilónkénti árral. A hazaihoz hasonlóan 7 fajtát felvonultató lengyel import „belépő almája” a champion volt 200-230 forintért, a csúcsért a Grannyért 400-420 forintot kértek a nagyban árusítók.

– Magyarországon az alma ára magasabb a tavalyinál, az idared 37, a starking 26, a golden 16 százalékkal lett drágább 2021-ben

– derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb, Budapesti Nagybani Piac fókuszáló jelentéséből. Az említett három fajta ára egyébként 290 és 350 forint között mozgott.