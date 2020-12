250 vásárhelyi van karanténban

Úgy tűnik, hogy javul a koronavírus-helyzet Hódmezővásárhelyen, Domaszéken viszont ideiglenesen nem rendel Kovács Zsuzsanna háziorvos, mert elérte a vírus a praxisát.

Ahogy máshol, úgy a szegedi polgármesteri hivatalban is igazgatási szünet lesz december 28-ától 31-éig. Ezalatt az ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan ügyeket a Huszár utca 1. szám alatti hivatali épületben, hétfőtől szerdáig 8–10 óra között lehet intézni.

Domaszéken Kovács Zsuzsanna háziorvosi praxisát is elérte a koronavírus, a doktornő ezért nem tud betegeket fogadni. Helyette, sürgős esetekben Kőrösi Gábor doktort kereshetik a helyiek a 62/584-272-es telefonszámon. Hogy a doktornő, vagy esetleg az asszisztense, netán valamelyik hozzátartozó fertőződött meg, azt nem közölték.

Az idei év utolsó értekezletét tartotta az Operatív Stáb Hódmezővásárhelyen. Az ülés után azt közölték, hogy jelenleg 248 vásárhelyi lakos van hatósági karanténban. A járványügyi rendeletek be nem tartása miatt több szabálysértési eljárás is indult és helyszíni bírságokat is kiszabtak a rendőrök. A piacon továbbra is minden rendben van, csupán pár esetben kellett figyelmeztetniük a közterület-felügyelőknek a látogatókat a maszkok szabályos használatára.

Elhangzott az is, hogy a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában alig van új esetszám, az eddigi fertőzöttek közül pedig 35-en meggyógyultak. A hajléktalanszállón nincsenek új esetek, az az egy ember, aki jelenleg kórházban gyógyul, ezen a héten már visszavárható, jól van.

Az óvodák tekintetében is minden rendben, az összes óvoda megnyitott, bár nemsokára kezdődik a téli szünet – azokban az intézményekben, ahol igényelték, lesz ügyeleti rend. A Polgármesteri Hivatalban a két ünnep között igazgatási szünet lesz. Az egészségügyi alapellátásban nincs változás, feltűnő viszont, hogy idén nem találkoztak influenzás esetekkel, úgy tűnik, hogy a járványügyi intézkedések az influenzajárványt is megakadályozzák – írta az Operatív Stáb, ami legközelebb január 4-én ül össze, ha addig nem történik semmi rendkívüli.

Csongrád-Csanád megyében a járvány kezdete óta 13 820 ember fertőződött meg a koronavírussal, közülük 134 egy nap alatt.