30 millióból korszerűsítették az egészségházat Nagymágocson

Nagymágocson átadták a felújított egészségházat. A betegeket kellemesebb, komfortosabb helyen látják el. Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, vagyis a TOP pályázatból nyert forrást a beruházásra. Az egészségháznak csak a falai maradtak a régiek.

– A 30 millió forintból orvosi eszközöket, irodai bútorokat vásároltunk, beépített szekrényeket szereztünk be. A rendelők és a váróterem is új padlóburkolatot kapott, burkolati vezetősávot is kialakítottunk – mondta a tegnapi átadóünnepségen Drubináné Fodor Katalin alpolgármester. Az egészségháznak új bejárata lett, de a betegvárók falburkolatát is újra cserélték, továbbá korszerűsítették a világítást is. A vizesblokkokat is felújították, akadálymentes mosdót alakítottak ki.

A háziorvosok és a fogorvos hétfőn délután költöztek vissza az ideiglenes helyről az egészségházba, néhány nap múlva pedig a gyermekorvosi- és a védőnői szolgálat helyiségeinek felújítása is elkészül. A parkosítás is folyamatban van.

– A nagymágocsi egészségház megújult, megszépült és komfortos lett. A cél az, hogy a kistelepülésen élő emberek is magas színvonalon részesüljenek ellátásban – említette meg Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, miniszter-helyettes. Kiemelte, Nagymágocs az előző ciklusokhoz képest az elmúlt öt évben kiemelkedő fejlődésen ment keresztül.

– Korábban Nagymágocs nem tartozott a biztos jövőképpel rendelkező települések közé. A most záruló ciklusban azonban megújultak a közintézmények, középületek. Bízom benne, hogy a település vezetői újra bizalmat kapnak és tovább folytatják az építőmunkát – jegyezte meg Farkas.