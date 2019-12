300 adag disznóság fogyott a tájházban

András napi jótékonysági disznótorosra várta a vásárhelyi önkormányzat szombaton a lakosságot az Árpád utcai Népművészeti Tájházba. Az eseményre hatósági állatorvos felügyelete mellett egy 112 kilós sertést vágtak le a vágóhídon.

A hagyományos disznótoron kemencében sült hurkát, kolbászt, húst, valamint orjalevest, disznótoros paprikást, hagymás sült vért és májat, savanyú káposztával és friss kenyérrel fogyaszthattak a kilátogatók. A disznóvágások időrendje szerint utóbbiak voltak az első ínycsiklandó étkek (kóstoltuk, nagyon finom volt!). Összesen, minden fogást beleszámítva, több mint 300 adag fogyott, annyit osztottak ki az emberek között. A pocát helyben, a tájházban dolgozták fel, és csak a tepertő hiányzott a kínálatból, mert a „sportos” áldozatnak nem volt elég zsírja hozzá.

– Hagymás vért és hagymás májat is ettem, mindkettő finom volt, de a hurka-kolbászra és a sültre is kíváncsi vagyok – mondta Balogh János, aki 2000 forintot tett a gyűjtőperselybe. Korábban a családdal ő is évente 3–4 disznót vágott. Székely Ferenc a sült szalonnát kóstolta, de elárulta minden disznóságot szeret, és olykor előfordult, hogy böllérkedett.

Az adományokból befolyt bevételt az Oldalkosár Utcai Óvoda részére ajánlották fel, mely kültéri játszóterét szeretné felújítani, és ehhez olyan játékokat, eszközöket venne, melyeket mozgáskorlátozott gyerekek is használhatnak. A disznótoroson közel 64 ezer forint gyűlt össze – tájékoztatta lapunkat Szarvas Tímea kulturális referens, aki nemcsak a szervezésben vett részt, kollégáival együtt a kóstolókat is porciózta a sorban állóknak.