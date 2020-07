300 ezernél is több kérdőív érkezik a megyébe a napokban

Több európai országnak is követnie kellene a magyar kormány példáját, és konzultációt kezdeményeznie a szegedi Fidesz elnöke szerint. Érkeznek a nemzeti konzultációs ívek a postaládákba, augusztus közepéig mondhatnak véleményt a lakosok.

Rendkívül nagy az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, és bár még messze a feladási határidő, de a hétfő reggeli összesítés alapján már 396 ezren kitöltötték a kérdőívet – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, mindez azt bizonyítja, hogy aktuális, fontos és mindannyiunk életét érintő kérdésekről van szó, amikről érdemes véleményét mondani.

Már a Csongrád-Csanád megyében élők is el mondhatják véleményüket, ugyanis hétfőn elkezdték a konzultációs kérdőívek kézbesítését megyénk településein.

327 ezernél is több küldemény

A Magyar Posta Zrt. lapunk kérdésére azt közölte, hogy több mint 327 ezer darab küldemény érkezett meg a megyébe hétfőn és kedden, ebből Szegedre 128 ezer jött. Ezeket öt munkanap alatt kézbesítik a postások. Mivel nem könyvelt küldeményekről van szó, ezért azt a kézbesítő nem személyesen adja át, hanem a levélszekrénybe dobja be. Amennyiben valaki nem kapott konzultációs levelet, úgy érdemes a kormányzati vonalon, a 1818-as ingyen hívható számon érdeklődni.

Augusztus 15-ig lehet válaszolni

A borítékban található egy miniszterelnöki levél, egy kapcsolatfelvételi lap, maga a kérdőív és egy válaszboríték. Például olyan kérdésekre lehet válaszolni, hogy egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a járvány visszatérésének kockázata, továbbá szükség van-e arra, hogy tovább erősítsék az idősotthonok járványügyi védelmét, valamint szükséges-e ingyenes internet a diákoknak és a tanároknak. A kitöltött kérdőívet a válaszborítékba téve augusztus 15-ig díjmentesen lehet feladni a postákon.

Lehetőség van arra is, hogy online nyilvánítsák ki a véleményüket a magyar állampolgárok a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról. Ezt a www.nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon lehet megtenni csupán néhány kattintással.

Példaértékű kezdeményezés

A szegedi Fidesz elnöke is hasonlóan járt el, szerinte érdemes kihasználni az internetes lehetőséget. Bartók Csaba lapunknak elmondta, Európában is egyedülálló a kormány kezdeményezése, hiszen már sokadjára kérdezik meg az országban élők véleményét.

Kiemelte, a legdemokratikusabb intézmény, hogy megkérdezik az embereket arról, hogy merre haladjon az ország. Úgy véli, ez példaértékű, az unió más országainak is követnie kellene ezt. Elmondta, lehetőség van most igennel és nemmel is szavazni, ezzel pedig egyértelmű felhatalmazást kap a kormány egy-egy kérdéskör politikai megválaszolására, a törvényalkotásra és a jogszabályok módosítására egyaránt, ha a magyarok azt szükségesnek érzik.

Beszélt arról is, hogy már helyben is érzékelhető az ellenzékiek mozgolódása, így nem lesz meglepő, ha itt is kilopják majd a postaládákból az íveket. Az elnök szerint ezt meg is tudják valósítani a konzultációt ellenzők, ám a kormány így is választ kap a feltett kérdéseire.