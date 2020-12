300 mázsa fa a rászorulóknak – az igénylők már jelentkezhetnek

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a tüzelőre váró rászorultak nem pénzt kapnak a makói önkormányzattól, hogy fát vásároljanak belőle, hanem fát kapnak. A szolgáltató zrt. Aradi utcai telepén ebből eddig mintegy 300 mázsa gyűlt össze – az igénylőknek házhoz is viszik a tűzrevalót.

Hétfőn kezdődött meg annak a mintegy 300 mázsa fának a feldarabolása a Makói Szolgáltató Zrt. Aradi utcai telepén, amit idén az önkormányzat a rászorulók közt fog szétosztani.

Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta, a korábbi években a város az érintetteknek pénzbeni támogatást adott, hogy tüzelőt vásároljanak belőle, most azonban fát kapnak. Ezek különböző fajtájúak; egy részüket a Maros árteréből termelték ki, a többit pedig azért vágták ki a város különböző területein, mert betegek, illetve vágásérettek voltak. Olyan is van, ami építkezések területéről származik – ilyen például az, ahol az Almási utcai iskola új épülete épül. Emellett vállalkozók is ajánlottak fel nagyobb mennyiséget.

– A város ilyen adományokat a továbbiakban is köszönettel fogad, így végül várhatóan az eddig összegyűltnél több fát is szét tudnak osztani – tette hozzá a városvezető.

A hatósági csoport vezetője, Ákosi Ádám arról beszélt, hogy

a tüzelőből máris lehet igényelni a városházán a hivatal nyitvatartási idejében, az ehhez szükséges űrlap kitöltésével és benyújtásával.

Egy háztartásból csak egy ember nyújthat be igénylést. Véghatáridő nincs, de természetesen érdemes minél előbb jelentkezni.

Fekete Tibor, a szolgáltató zrt. illetékese pedig azt mondta el, hogy a fát feldarabolva, két autóval ki is szállítják az érintetteknek. A darabolásba a nagy mennyiségre tekintettel külső vállalkozót is bevontak.

Farkas Éva Erzsébet hangsúlyozta: ha ez a famennyiség nem lesz elég, a város pénzbeni támogatást is fog folyósítani. A kivágott fák helyére újakat ültetnek – tette hozzá Csermák Szilvia, az önkormányzat zöldprogramjának tanácsnoka.