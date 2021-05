35 millió forintot költenek a székkutasi óvodára

35 millió forintból újítja fel az óvodát az önkormányzat. Az elmúlt három év­­ben nőtt a létszám. Három csoporttal működik az intézmény, 60 kisgyermek jár oda.

– A Líbor Ilona Óvoda fejlesztésére a Belügyminiszté­ri­um pályázatán nyertünk forrást. A gyermekintézményre 35 millió forintot fordítunk, ebből a település önereje valamivel több mint 7 millió forint – tudtuk meg Szél Istvántól, Székkutas polgármesterétől. Mint mondta, időszerűvé vált az óvoda elektromos rendsze­rének felújítása. Ez a teljes ve­­zetékrendszer, a szerelvények és lámpatestek cseréjét jelenti.

– Korszerűsítjük az épület fűtési rendszerét is. Újra cseréljük a vegyes tüzelésű kazánt és a radiátorokat is. A kazánház át­­alakítása is a tervek között szerepel. Az épület belső festését is tartalmazza a felújítási összeg. Telepítünk egy 10 kilowattos napelemrendszert is. Ezzel oldjuk meg az intézmény villamosenergia-ellátását – részletezte.

A munkálatokat júliusban és augusztusban végzik el, mert a tapasztalatok szerint a nyári gyermeklétszám mindig alacsonyabb. A felújítások idejére az óvoda az iskolaépületbe költözik.

Szél István azt is elmondta, további két pályázatuk is elbírálásra vár az óvodával kapcsolatban. A gyermekintézmény fő­­zőkonyháját, mosdóit, öl­­tö­­zőit és udvarát is szeretnék fel­újítani. Utóbbi részeként 300 négyzetméteren gumiborítást kapna a játszóterület.