40 beteg a megyében

A legfrissebb adatok szerint negyven beteget tartanak nyilván a megyében. Hódmezővásárhelyen pénzt kér az önkormányzat az ingyenesnek mondott szájmaszkokért.

A korábbi 51, nagyrészt új számítógép átadása után ezen a héten újabb 18 digitális eszközt adott a rászorulóknak a Csongrád Megyei Önkormányzat. Ezek között önkéntes felajánlások is vannak, de a közgyűlés vezetői magánemberként is hozzájárultak a fiatalok tanulásának támogatásához. A most átadott gépekből 3 laptop érkezett Szegvárra, 5 a szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola diákjainak, 10 darabot pedig a szegedi Dr. Waltner Károly Otthon gyermekvédelmi egységeiben élő tanulók kaptak.

Laptopok ajándékba

Ezeken kívül Gémes László el­­nök egy szentesi nevelőcsaládba kettő, Ádók János alelnök egy hódmezővásárhelyi nevelőcsaládba egy, a szegedi Dr. Waltner Károly Otthon Gyer­­mekotthona és Nevelőszülői Hálózatának pedig Polner Eörs és Csáki Béla alelnökök ajánlottak fel egy-egy laptopot.

Hódmezővásárhelyen vi­­­szont a szájmaszkokért is pénz kér a polgármester. Márki-Zay Péter a közösségi oldalán írta, hogy 20 ezer szájmaszkot vásároltak, amiből 1500-at kölcsön­adtak Aradnak.

Márki-Zay pénzt kér

Szerinte mindenki jobban jár a házilag készített, mosható száj­maszkokkal. Azt is hozzátette, hogy a 20 ezer maszk maradékából a városháza portásától bárki kérhet és kaphat egy darabot ingyen, de egyúttal azt is írta, hogy adományként elfogadnak darabonként 250 forintot.

Nagymágocson más a helyzet. Ott 500 mosható, fertőtleníthető szájmaszkot vásárolt az önkormányzat, ezret pedig adományba kapott egy helyi, védőruhagyártással foglalko­­zó cégtől. A maszkokból minden 60 év feletti nagymágocsi kapott, illetve azok a családok is, amelyek krónikus beteg gyerekeket nevelnek.

Mégsem lesz nyitva a patika Üllésen – jelentették be a település közösségi oldalán. Azt írták, hogy a Szent Pál gyógyszertár szombaton is kinyitott volna, de ezt a szakhatóság nem engedélyezte. Az okokról nem közöltek részleteket.

Könyveket lehet kérni

Öttömösön pedig a rendkívü­­li helyzetre való tekintettel egy új lehetőséget kínál fel a könyvtár. E-mail-címen és te­­lefonon is lehet újságokat és könyveket kérni. Ezeket egyenként csomagolva, zacskóban ad­­ják oda, és visszavinni is így kell. Maszkokat vett az algyői önkormányzat is, ezer darabot, amiből ingyen kaphatnak a he­lyiek.

Csongrád megyében a teg­napi adatok szerint már 40 fertőzött beteg volt, ami nyolccal több, mint egy nappal korábban. Ezzel Csongrád lett a harmadik legfertőzöttebb megye az országban, Pest és Fejér után.