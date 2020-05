440 millió az iskolákra

Nyílászárókat cseréltek, falakat hőszigeteltek, tantermeket újítottak fel, végül napelemeket szereltek a tetőre több szegedi általános iskolában az elmúlt években. Az oktatási intézmények korszerűsítése folytatódhat. A kormány a napokban döntött arról, hogy négy szegedi iskola további százmilliókat kap az állami költségvetésből a munkák befejezéséhez.

Évekkel ezelőtt négy szegedi általános iskolában jelentős infrastrukturális beruházásokat terveztek. A Weöres Sándor, a tarjáni kéttannyelvű, a Bonifert Domonkos és a Ta­bán-­iskolában a korszerűsítési mun­­kákhoz a Területi Operatív Program keretében nyújtott be pályázatokat az önkormányzat.

Sikeres pályázatok

A megyei jogú városok önkormányzatai országszerte pályáztak az uniós forrásokra. A megítélt összegek ismeretében az iskolákban a tervezett beruházások elindultak, nyílászárókat cseréltek, homlokzatot és tetőt szigeteltek, napelemeket szereltek fel és korszerűsítették a fűtésrendszereket.

– Ahogy telt az idő, az anyag­­­árak és a munkadíjárak emelkedése miatt az eredeti összegek nem fedezték a kivitelezés költségeit. Szegeden és más városokban az önkormányzatok ezért kiegészítő forrásigényt nyújtottak be. Ezeket a pluszforrásokat bírálta most el a kormány, ebben volt a négy szegedi iskola is – mondta la­­punknak B. Nagy László országgyűlési képviselő.

A képviselő kiemelte, há­­romféle módon szerezhet egy önkormányzat a beruházásához pluszforrást. Vagy önerőből biztosítja, vagy a kormány engedélyezi, hogy hitelt ve­­gyen föl, harmadik esetben a kormány egyedileg dönt, és odaadja a hiányzó összeget. Szeged esetében most a harmadik, a legjobb megoldást vá­­­lasztotta a kormány.

Kormányzati támogatás szegednek

– Az önkormányzat félelme, hogy a kormány nem segíti a szegedi önkormányzatot, alaptalan volt. Nem az önkormányzatokat és a politikusokat kell szeretni, hanem az embereket. Az iskolafelújítás pedig el­­sősorban a gyerekekről szól, nem mindegy, hová járnak is­­kolába, milyen körülmények kö­­zött vannak. Az intézmény fenntartójának sem mindegy, mekkora energiaköltséggel tud­­ja működtetni az iskolát – tette hozzá a képviselő.

Több mint 400 millió

A kormány döntése következtében a négy szegedi iskola összesen több mint négyszázmillió forintot nyert. Pluszforrásként a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 100 millió, a Weöres Sándor Általános Is­kola 112 millió, a Tabán Általános Iskola 84 millió, a Bonifert Domonkos Általános Iskola pedig 142 millió forintot kapott.

B. Nagy László szerint figyelemre méltó, hogy a kormány odafigyel a pályázatokra, főleg a jelenlegi helyzetben, amikor más dolgokra is jelentős forrásokat kell átcsoportosítania. Úgy véli, a kapott pluszösszegekből a négy intézmény be tudja majd fejezni a megkezdett beruházásokat.