45 éves a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, a KRESZ

A modern társadalmakban a közúti közlekedés szabályok nélkül nem létezhet, ezek teszik lehetővé a forgalom biztonságos áramlását, az úton lévők eligazodását és tájékoztatását – és védik a forgalomban részt vevők életét és testi épségét. 45 éves a magyar KRESZ.

Idén 45 éves a KRESZ, többéves előkészítő munkát követően 1975 februárjában hirdették ki a közúti közlekedés szabályai­ról szóló KPM–BM együttes rendeletet, mely a következő év január 1-jén lépett hatályba. A KRESZ – a fiatalabbak kedvéért – egy mozaikszó, a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása kezdőbetűiből áll.

Biztonsági öv

Az új hazai jogszabály már eredeti, első változatában is számos újítást vezetett be, például kötelezővé tette a biztonsági öv használatát a személygépkocsi első ülésén utazónak – ha volt egyáltalán az autóban. Továbbá nem lehetett hat éven aluli gyermeket szállítani az első ülésen.

A merőben új szabályozás ellenére a régebben jogosítványt szerző járművezetőknek nem írtak elő vizsgakötelezettséget, ugyanakkor lehetőség nyílt az önkéntes tanfolyamra és elméleti vizsgára. Színes kiadvány is készült „Mi az új a KRESZ-ben” címmel, melyet 500 ezer példányban terjesztettek.

Városi tempó

Az eltelt évtizedekben a KRESZ 37 kisebb-nagyobb módosításon esett át, a nyolcvanas években új szabályok jelentek meg a motorkerékpáros és segédmotoros közlekedésre. 1984. július 1-jétől motorkerékpár lakott területen kívül nappal is csak akkor közlekedhetett, ha tompított fényszórót használt. A segédmotorosnak 1986 elejétől írták elő a bukósisak használatát, először még csak lakott területen kívül.

A talán legnagyobb változások 1993. március 1-jétől éltek, amikor lakott területen belül 60-ról 50 kilométer/órára, azon kívüli egyéb úton pedig 100-ról 80-ra csökkentették a személygépkocsik megengedett legnagyobb sebességét. Ekkor írták elő a tompított fényszóró használatát lakott területen kívül a gépkocsik számára. Érdekes, hogy először csak autóúton és főútvonalon, egy évvel később pedig valamennyi lakott területen kívüli úton.

Gyermekülés

2001. május 1-jén váltak teljessé a főbb járműkategóriákra vonatkozó, ma is érvényes sebességhatárok, azóta lehet személygépkocsival és motorkerékpárral lakott területen kívüli főútvonalon 90-nel, autóúton 110-zel, sztrádán pedig 130 kilométer/órával haladni. Azóta a biztonsági övet a személygépkocsi hátsó ülésein lakott területen belül is használni kell. Mérföldkőnek számít 2002 januárja is, a biztonsági gyermekülésre vonatkozó szabályok ekkor léptek hatályba.

Legutóbb a KRESZ 2019 jú­liu­sában módosult, külön tájékoztató táblát kaptak a templomok, valamint azóta a kiemelt sport­eseményeket kiszolgáló járművek a buszsávban haladhatnak, amennyiben erre szóló matricával rendelkeznek.