49 tonna szemetet gyűjtöttek eddig – A Hulladékmentes Tisza projektet díjazták

Két kategóriában is díjazta a Nemzetközi PR Szövetség a Golden World Awardon a programot, aminek célja a Tisza és környezete megtisztítása. Eddig 49 tonna hulladéknál tartanak.

Lapunk idén is több alkalommal adott hírt a PET Kupa tiszai hulladékmentesítéshez kapcsolódó projektjeiről. Február végén a Hulladékmentes.hu zászlóvivőit kísértük el szeméttérképezésre az ártérben Algyőig, júliusban Mártélyról az összegyűjtött és újrahasznosított hulladékból készült plasztikladik átadásáról tudósítottunk. Egy másik, ugyancsak a Tisza és környezetének megtisztítását célzó projekt, a Hulladékmentes Tisza program a közelmúltban kapott rangos nemzetközi díjat. A PET Kupa, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Coca-Cola Magyarország összefogásával indult el 2019 nyarán, a The Coca-Cola Foundation – a Coca-Cola globális alapítványa – 73 millió forinttal és önkéntes napokkal támogatja.

A szakma Oscarja

A Hulladékmentes Tisza projekt a műanyagszennyezésre és az ártéri hulladéklerakatok felszámolására összpontosít. 2021 nyaráig legalább 80 tonna hulladék összegyűjtése és újrahasznosítása a cél, jelenleg 49 tonnánál tartanak. A Nemzet­közi PR Szövetség 2020-as Golden World Award versenyén dí­­jazták „Environmental” és „Community relations” kategóriában. A Golden World Award a szakma Oscarjának számít, 1990 óta ismerik el ezúton a legkiválóbb, világszinten is pél­­daértékű programokat.

Fontos összefogás

A PET Kupa két nagy versenyét, a nyári, nemrég befejeződött kupát és a Bodrogi Pet Kupát az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja. A 8. PET Kupán több mint 8 tonna hulladékot gyűjtöttek be To­­kaj és Záhony között: ennyivel már biztosan kevesebb lesz, ami hozzánk lejut, bár Szeged kap bőven a Marosból is.

– A Coca-Cola alapítványának támogatásából tudjuk megvalósítani a többi hulladékgyűjtési eseményünket – hangsúlyozta az összefogás fontosságát a Délmagyarország kérdésére Dóra Szilvia, a PET Kupa kommunikációs vezetője.

Jeladós palackok

Dóra Szilvia arról is beszélt la­­punknak: július elején indították útnak a Felső-Tiszán a GPS-jeladós palackokat a PET Kupa hulladékmonitoring programjának keretében. Ezekkel a tiszai műanyag flakonok útját, a zajlás lefolyását követik nyomon kutatók, önkéntesek, vízügyi szakemberek, így segíthetnek a legszennyezettebb területek feltérképezésében. Az elektronikusan jelölt palackok – Táltos, Villám, Táncos és Pompás – internetes névadó kampányban kapták a nevüket. Akár a megyében is felbukkanhatnak, ugyanis volt már olyan palack, ami 200 folyamkilométert is megtett.