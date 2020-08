5 szovjet sír volt a Széchenyi téren

1991 nyarán, a szovjet hősi obeliszkek lebontása után kutatás kezdődött a Széchenyi téren. Gyenes Kálmán sosem közölt képeivel!

Szeged szovjet megszállása nem járt nagy ütközettel, de a háború természete miatt így is voltak veszteségek: az 50 polgári áldozat mellett 44 magyar, 14 német és 96 szovjet katona esett el a Szeged környéki harcokban.

Tömegsírok vannak, de merre?

Egy 1949-ben kelt dokumentum szerint a szovjetek 1944 őszén a Széchenyi tér két he­lyén temettek el katonákat. Egy évvel később e tömegsírok közelében, a Takaréktár utca, illetve a Kárász utca fe­­lőli parktükörben a szovjet városparancsnokság saját költségen egy-egy hősi obeliszket állíttatott a térre. A. J. Gladkin szobrász terve alapján rohamtempóban kellett elkészíteni az emlékműveket, hogy 1945. május elsején felavathassák azokat.

A katonasírok témája talán el is felejtődött volna, ha 46 évvel később, 1991 tavaszán a két szovjet oszlopot nem bontják le. A bontást tárgyalások előzték meg, Szeged vezetése és a szovjet nagykövetség attaséja megegyezett abban, hogy ha sírokat találnak, az ott nyugvó katonákat a Rózsa utcai Dugonics (Deszkás) temető szovjet katonasírjába temetik újra.

A sírokról azonban semmi biztosat nem lehetett tudni, ezért általános érdeklődés övezte, amikor a Délmagyarország hírt adott arról, hogy 1991. július 22-én a városgondnokság kutatóárkokkal kezdte feltárni a két lebontott emlékmű helyét.

A nyeles gránát éjszakája

Szeptember elejéig a két helyszínen több irányban 2 méter mély kutatóárkot ás­­tak, de nem ta­láltak semmit. Ekkor szemtanúk beszámolója alapján a Kárász utca felőli parkrésznek egy másik helyén kezdtek keresni. Még aznap, szeptember 3-án előkerült egy régi nyeles gránát. A munkások körülkerítették, „robbanásveszély” felirattal látták el – és ha­­zamentek. A gránát maradt, mivel állítólag a gyújtószerkezet annyira elromlott, hogy csak nehezen lehetett volna felrobbantani. A rendőrség értesítette a budapesti tűzszerészeket, de időbe telt, amíg oda­­értek. Ők aztán megállapították, hogy nem is volt annyira veszélytelen az a gránát: egy ásó­­ütéstől is felrobbanhatott volna. Szeptember 5-én végül a Kárász utca felőli parktükörben, az autóparkoló oldalán, a járdával párhuzamosan öt koporsóvéget bontottak ki az egyik árokban. A hír gyorsan terjedt, a szegediek persze kíváncsiskodtak, az egyre nagyobb számban odagyűlt emberek miatt körülkerítették a területet.

Gyűrűt tartott a szíve fölött

Szeptember 6-án a városgazdálkodási vállalat temetkezési osztályának dolgozói elvégezték az exhumálást, és a testek maradványait megőrzésre a halotthamvasztóba szállították. Itt készültek Gyenes Kálmán fo­­tói is, amelyek közül több nem jelent még meg a Délmagyarországban.

Az eltemetett szovjet katonák azonosítását segítő tárgyak nem voltak a sírokban. Előkerült néhány horgonydíszítésű gomb, egy gyertya és egy női aranygyűrű, amelyet tulajdonosa va­lószínűleg személyes emlékként a mellzsebében hordott, mert a koporsó fejrészének közelében találtak rá. Az exhumálást végzők szerint két katonát arccal a földnek fordítva temettek el. Ennek valószínűleg csak a sietség volt az oka. A helyszínre rendelt markológép délutánra már be is temette a koporsók gödrét.

A Takaréktár utca felőli szov­­jet emlékmű környékén azonban hiába kutattak, nem ta­­láltak sírokat. Nem kizárt, hogy az oda temetett katonák továbbra is a Széchenyi téren nyugszanak.