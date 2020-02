671 millió forinttal támogatja a kormány a szerb nemzetiségi iskolák fejlesztését

Idén 671 millió forintot ad a kormány vissza nem térítendő támogatásként a magyarországi szerb nemzetiségi iskolák fejlesztésére, bővítésére – tájékoztatott az MTI Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának pénteki budapesti sajtótájékoztatójáról.

Az elmúlt években összességében több mint egymilliárd forint támogatást kaptak szerte az országban a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott nemzetiségi iskolák – mondta Soltész Miklós.

A lórévi építési beruházás mellett a támogatott intézmények olyan fűtéskorszerűsítési beruházásokat is végre tudnak hajtani, amelyekre nagy szükség van, hiszen ezek a fenntartási költségeket csökkentik. A támogatásból oktatási segédeszköz is jutnak majd az iskolákba – tette hozzá. A politikus kijelentette, hogy a magyarországi nemzetiségek továbbra is számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Szutor Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a szervezet és intézményei ebben az évben beruházásra és fejlesztése 732 millió vissza nem térítendő támogatást kap. Ebből a fővárosi Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár, valamit vidéki – lórévi, szegedi, deszki – tagintézményei 368 millió forintot kap. A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 303 millió forintos támogatásban részesül. A Szerb Országos Önkormányzat 48 milliós, a Baranya megyei Magyarbóly és Siklós szerb önkormányzatai 13 millió forintos támogatást kapnak.

Alexov Lyubomir, az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólója arról beszélt, hogy 2010-ben olyan folyamat kezdődött meg, amely nagymértékben megváltoztatta a magyarországi szerb közösségnek, ezen belül a magyarországi szerb közoktatásnak a helyzetét.

A megfelelően finanszírozott és biztonsággal működő nemzetiségi közoktatási rendszer fenntartása legalább annyira szolgálja a magyar állam érdekeit, mint amennyire a nemzetiségekét – mondta, hozzátéve, hogy ennek a politikának a nemzetiségek az első számú haszonélvezői. A szószóló kiemelte azt is, hogy az elmúlt években Magyarország és Szerbia kapcsolata a legmagasabb szintre került, és ehhez nagyban hozzájárulnak a két ország kormányának a szerb, illetve a magyar nemzetiség irányába tett intézkedések.