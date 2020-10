7 köbméternyi szeméttől tisztították meg Makót – Galéria

Szombaton délelőtt a városháza udvaráról indultak el azok az önkéntes csapatok, amelyeknek tagjai arra vállalkoztak, hogy megszépítik, tisztábbá teszik Makót. A helyi önkormányzat szervezésében már másodszor hirdettek ilyen akciót.

Csermák Szilvia, a város zöld tanácsnoka induláskor örömmel állapította meg, hogy a hűvös idő ellenére felhívásukra ezúttal is nagyon sok magánember gyűlt össze. Mellettük iskolák, óvodák, illetve városi intézmények is képviseltették magukat. A csoportok egyenként több órát szántak arra, hogy a számukra kijelölt parkokat, utcákat megtisztítsák, de a közintézmények környékén is tevékenykedtek az ott dolgozók.

Közben a higiéniai előírások betartására is ügyeltek: mindenki kapott maszkot, kesztyűt, fertőtlenítőszert és a szükséges távolságot is betartották. Fekete Tibor, a Szolgáltató Zrt. divízióvezető-helyettese azt is elmondta, hogy szétosztották a szükséges számú zsákot, seprűt és lapátot. A munkában két kisteherautó, egy a zöldhulladékot szállító hosszú platós jármű és két járdaseprő gép is részt vett – utóbbiak a kerékpárutak megtisztítását végezték úgy, ahogyan ezt más napokon is megteszik.

Csermák Szilvia az akció összegzéseként elmondta, nagyjából 7 köbméternyi szemetet, zöldhulladékot és söprési hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.