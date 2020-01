70 éve lett önálló Szatymaz – méltón szeretnék idén megünnepelni

Az előző önkormányzati ciklusban nagyon sok tervezett fejlesztést, beruházást, rekonstrukciót sikerült megvalósítani Szatymazon – mondta lapunknak évértékelőjében Barna Károly, a település újrázó polgármestere.

– Ha csak a legnagyobb fejlesztéseket sorolom fel, akkor fontos, hogy több mint 4 kilométer belterületi utat építettünk, felújítottuk a Szent István Katolikus Általános Iskola épületét, kibővítettük az óvodát, felújítottuk a régi kerékpárutat, és több mint 2 kilométeren újat is építettünk – mondta Barna Károly.

Szatymaz újraválasztott polgármestere mégis arra a legbüszkébb, hogy a beruházások és felújítások mentén a közösségi élet is gazdagodott. Utcaközösségek alakultak, a civil szervezetek is aktív részesei voltak az eseményeknek. Frissen átadott sportpark avatásán munkahelyi kollektívák, brigádok, baráti társaságok, civil szervezetek vettek részt. Az óvoda udvarának átalakítása során is nagyon sok közösség, szülő, sportoló mozdult meg.

– Mindezek mellett akad még bőven feladatunk, a közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán buszöbölre, illetve a peronokra vonatkozó terveket már elkészítettük, de a megvalósítás erre a ciklusra marad – hangsúlyozta a településvezető. Fontos változást, beruházást terveznek a tornaterem átalakítása, felújítása kapcsán is, hiszen a szatymazi sportolók nagyon komoly eredményeket érnek el. Ehhez szeretnének illő feltételeket is teremteni.

Megtudtuk, a község csaknem ötezer fős lakosságának a fele külterületen él, az ő életkörülményeik javítása is fontos szempont a költségvetés alakításánál. Ezért is pályáztak külterületi út javítására és gépbeszerzésre – ahol nyertek, a megvalósítás azonban itt is erre a ciklusra marad.

– Októberben sok új képviselő és bizottsági tag került a testületbe. Az újak lelkese­dése és a tapasztaltabbak ru­tinja biztosíték arra, hogy a falu továbbra is jó kezekben lesz – mondta Barna Károly. A polgármester hangsúlyozta, Szatymaz 1950-ben lett önálló település, idén ünnepelik a 70 éves születésnapjunkat. Az év ennek jegyében telik majd, erre fűzik rá sikeres falunapjukat és a többi olyan nagyszabású rendezvényt, amelyeket erre az alkalomra terveznek.