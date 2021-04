850 ember küzd a szegedi járványügykórházban a betegekért

Kinyitott ma a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szegedi, Stefánia 6. szám alatti ügyfélszolgálati irodája. Van olyan nap, hogy 60-70 új beteg is érkezik a szegedi járványügyi ellátóközpontba.

Van olyan nap, hogy 60-70 új beteg is érkezik a szegedi járványügyi ellátóközpontba – hangzott el az M1 riportjában. Pető Zoltán, a központ igazgatója arról is beszélt, hogy a harmadik hullámban egyre gyakoribb, hogy egész családok szorulnak kórházi ellátásra. A II-es kórházban kialakított központban 850 ember küzd nap mint nap a betegekért.

Kinyitott ma a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szegedi, Stefánia 6. szám alatti ügyfélszolgálati irodája. Egyszerre azonban csak egy ember mehet be, és a maszkviselés természetesen neki is kötelező. A hulladékgazdálkodási cég Csengelén, Kisteleken, Sándorfalván és Szatymazon is megnyitotta az irodákat.

Ugyancsak kinyit újra a Jó­­zsef Attila sugárúti Közlekedésszervezési Ügyfélszolgálati Iroda, ahol a szegedi tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyeket lehet intézni.

Több mint 130 ember van karanténban a Csongrádi já­­rásban, Csongrádon pedig na­­ponta 10-15 új fertőzöttet ta­­lálnak – mondta a település polgármestere. Bedő Tamás szerint a lakók zömmel betartják a szabályokat, nem tud arról, hogy nagyobb bulikat tartottak volna a helyiek.

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere a helyi tévé mű­­sorában elmondta, hogy Ma­­kón sem csökken a betegségben meghaltak és a lélegeztetőgépen lévők száma. Ke­­vesebben vannak viszont karanténban, összesen 142-en, akik közül 71-en fertőzöttek. A polgármester arról is beszélt, hogy már Makón is megfigyelhető, hogy a fiatalok is egyre többen kapják meg a betegséget, és sokan kerülnek közülük intenzív osztályra.

Ábrahám Judit főorvos pedig hozzátette, hogy mindennap ol­­tanak regisztráltakat a rendelőkben és az oltópontokon. Szerinte a 65 év felettiek már be vannak oltva Makón, aki kérte és elfogadta az oltóanyagot. A doktornő elmondta azt is, hogy még mindig sokan vannak, akik nem fogadják el a felajánlott ol­tóanyagot. Arra is volt már nem egy példa, hogy aki visszautasította a vakcinát, utána pár nappal elkapta a fertőzést.