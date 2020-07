90 éves a vásárhelyi strand

Kétnapos rendezvénnyel ünneplik meg a hétvégén Vásárhelyen a strand 90. születésnapját.

– A hivatalos átadóünnepség előtt már egy évvel megnyílt a strand. Az évfordulóra változatos programokkal készül a létesítmény – mondta sajtótájékoztatón Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

A konkrét programokról Katona Zsolt, a fürdő nemrég megválasztott vezetője beszélt.

– A hódmezővásárhelyi strandfürdőt a 1930. július 26-27-i hétvégén adták át. A program a sport köré épült, az úszószövetség akkor vezetői is ellátogattak Hódmezővásárhelyre. Úszóversenyt és konferenciát is rendeztek. Ezt a tradíciót visszük tovább. A hétvégi, ünnepi programunkban is lesz vízilabda és úszás is – mondta.

A fürdő szombaton és vasárnap is 6-22 óráig tart nyitva, a programok 9 órakor kezdődnek. A belépő 500 forint lesz, a 4 év alatti gyermekeknek pedig 100 forint. Szombaton nosztalgia főzőversennyel és utánpótlás vízilabdatornával kezdődik a rendezvény. Életmód-tanácsadás, vízifoci, klíma-totó, emlékmeccs, bemutatók is szerepelnek a programban. Vasárnap jubileumi úszóverseny, 90 kör kocogás, sportbemutatók várnak az érdeklődőkre. Szombaton 19.30-tól a Traubi zenél, vasárnap ugyanekkor pedig a PopArt.

Mindkét nap 21.45-től zárásig a Dj Fürdök and Dj Khal-Man, Rainbow PK-Laser Színház bemutatója látható.

Vasárnap olimpiai bajnokokkal, Risztov Évával, Darnyi Tamással, és Vladár Sándorral, az Úszószövetség elnökével is találkozhatnak a strandolók. A városkártyára is lehet a fürdőben regisztrálni.