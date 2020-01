98 évesen is horgol és hímez

A szegedi Nemzetiségek Házában működő Alkotó Klub és az örmény közösség legidősebb tagjának, a 98 éves Buzsik Já­­nosné Rózsikának kézimunkáiból nyílt kiállítás csütörtökön délután.

Az idős asszony sze­­mélyesen nem tudott jelen lenni a kiállításon, helyette lá­­nya, Tóth Rózsa fogadta a lá­­togatókat, s mint kiderült, a kiállított horgolt és hímzett terítők és egyéb kézimunkákban neki is van része, ugyanis mindegyiket ő tervezte. Elmesélte, édesanyja idős kora el­lenére igen aktív, nemcsak ké­­zimunkákat gyárt, hanem főz is, a kiállításmegnyitón felszolgált aszalt almaszeleteket is ő ké­­szítette.

– Édesanyám horgol, főz, a mai napig meleg étellel vár engem haza. A kiállításon lát­­­­ható munkák többsége az elmúlt másfél-két évben ké­szült – meséli Tóth Rózsa, és hozzáteszi, ő maga is gyerekkorában tanult meg kézimunkázni. – Mindkettőnket nagyanyám tanított, horgolást, hímzést. Szigorú asszony volt, aki megtanított mindenre, de ha valamit nem jól csináltam, a kezemre is vert.

A beszélgetés során kiderült, nem csak egyirányú volt a tanulás, a kézzel riselés techni­káját például ő tanította meg az édesanyjának. Tóth Rózsa foglalkozását tekintve magyar–orosz és rajz szakos tanár, grafikusművész, és mint kiderült, otthon fafaragással is foglalkozik. A Nemzetiségek Házában pedig közösségi munkát végez, családja örmény felmenőkkel büsz­­kélkedhet, így Tóth Rózsa a magyaron kívül három nyelven beszél, oroszul, örményül és németül is.

A Buzsik Já­­nosné Rózsika mun­­káiból összeál­lított kiállítás február 25-ig látható a Nemzetiségek Háza klubszobájában.