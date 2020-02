A baloldal is szereti az állampapírt

Leadták a vagyonnyilatkozatokat a szegedi önkormányzati képviselők. Kiderült, hogy sokuknak nincs semmilyen ingatlana. Volt, aki adósságot törlesztett, és olyan is, aki átvariálta értékpapírjait.

Botka Lászlónak három in­­gat­­lana van. A szegedi háznak még mindig fele részben tulajdonosa, és megvan neki a korábban vett üdülője és a szüleitől kapott budapesti la­kása. Van neki 2 és fél millió forint készpénze és 96 milliója lekötve, amiből majd új ingatlant szeretne venni.

A polgármesternek adóssága nincs, vi­­szont még megvan a legendás Rolex órája.

Két alpolgármester, két vagyon

Tavaly év vége óta Szécsényi Rózsa vagyona sem változott érdemben. Százezer forintot törlesztett a hiteléből, az összjövedelme pedig valamivel több mint bruttó egymillió fo­­rint.

A másik alpolgármester vagyonosabb, nem is kevéssel. Nagy Sándornak megvan a korábban vásárolt és örökölt háza is. Értékpapírban több mint 12 milliót tart, aminek a je­­lentős része egyébként állampapír, és van majdnem kétmillió forint hitele is.

Hitelek és betétek

A Fidesz-frakció vezetőjének is két korábban vásárolt, illetve épített ingatlana van, mindkettő Szegeden. Tápai Péternek még megvan a 2014-ben vásárolt vitorlása, takarékbetétben 5 millió 500 ezer forintot tart, és van 2 millió 700 ezer forint hitele.

Haág Zalánnak egy szegedi lakása és egy mezőtúri, illetve badacsonytomaji telke van, az utóbbit tavaly vette. A KDNP frakciójának vezetője a tartozásaiból lefaragott 900 ezer forintot, és az egyetemtől is jár neki oktatóként 223 ezer forint.

Különösebb változás Kozma Józsefnél sem történt. A szocia­lista frakcióvezető még mindig szereti a régi és a modern bútorokat, valamint az elektronikai cikkeket. Van egy kétmilliós életbiztosítása és egy 400 ezres nyugdíjbiztosítása. 214 ezer fo­­rintot tart bankszámlán, a feleségével közös tartozása 7 millió 200 ezer forint. A Cserepes sori piac felügyelőbizottságának elnökeként 300 ezer forintot keres.

Megvan még a Harley

A momentumos Mihálik Edvin egy kicsit átvariálta értékpapírjait. Tavaly még 2 millió 500 ezer forintot tartott állampapírban és egymilliót biztosításban. Most viszont csak állampapírja van, 4 millió forintnyi. Ő tanácsnokként a képviselői tiszteletdíjon felül még kap 500 ezer forintot.

A DK-s Binszki József to­vábbra is tulajdonosa a Harley Davidson motorjának, egy Škodának és egy Porschénak, és még megvan a tízmilliós bankhitele is.

Érdekesség, hogy Avramov And­­rásnak, az Összefogás Sze­­gedért Egyesület képviselő­­­jének egy ingatlana sincs, vi­­szont jelentős könyvtára lehet, amit folyamatosan tölt fel, és tartozik valakinek 4 millió fo­­rinttal.

Lakás nélkül

Ingatlana a fideszes Chova­necz Katának és Korponyai Er­­nőnek sincs, utóbbinak vi­­szont van még 2 millió forint diákhitele.

Német Ferencnek és a független Szabó Bálintnak sincs lakása, Simon-Fiala Donát vi­­­­szont feltüntette a vagyon­nyilatkozatában a sokat érő fogorvosi felszerelését.

A legnagyobb ingatlanvagyona Halkó Pálnak és Ko­vács Tamásnak van. A fideszes képviselőnek Szegeden, Budapesten és Szentendrén

is van ingatlana, utóbbi he­­lyen kettő is. Az Összefogás politikusának pedig négy szegedi ingatlanban van tulajdonrésze.